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Израиль отказался от предложения ХАМАС по обмену заложников

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Военные Израиля
Военные Израиля. Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Израиль отказался от предложения боевиков ХАМАС обменять 50 заложников в обмен на несколько дней перемирия. Тель-Авив потребовал освободить как можно больше своих людей.

Израиль отверг предложение боевиков ХАМАС, согласно которому движение передаст 50 заложников, которых передали Катару, выступающему в данном диалоге в качестве посредника, в обмен на несколько дней перемирия.

Как пишет РБК со ссылкой на израильские СМИ, Тель-Авив заявил, что будет рассматривать вопрос объявления временного перемирия в несколько дней лишь в том случае, если будет освобождено большее количество израильских пленных. По их словам, сделка, в результате которой ХАМАС может вернуть 70-80 заложников, все еще открыта для обсуждения.

Кроме того, израильская сторона настаивает на том, чтобы семьи в плену не были разделены и их освобождали вместе.

Во время заседания премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время "жарких споров" позвонил президенту США Джо Байдену и попросил его оказаться давление на Катар, чтобы число освобожденных израильтян увеличили.

В секторе Газа сейчас удерживают примерно 240 пленных, передает The Times of Israel.

Вчера председатель Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что его страна согласится на прекращение огня только в обмен на освобождение огромного числа заложников.

"Только в этом случае мы согласимся на прекращение огня, и оно будет очень ограниченным и коротким, поскольку после этого мы продолжим продвигаться к нашим целям в войне", – заявил Ханегби.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, в начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В начале недели глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа.

А в ООН тем временем всерьез обеспокоены возможным срывом поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, связанной с нехваткой топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046431-izrail-otkazalsya-ot-predlozheniya-hamas-po-obmenu-zalozhnikov/

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