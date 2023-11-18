Илона Маска обвинили в антисемитизме после высказываний в соцсети Х

Американский миллиардер Илон Маск высказался в соцсетях о евреях. Его обвинили в антисемитизме, а ряд крупных рекламодателей захотели разорвать контракты с соцсетью Х.

Все началось с того, что один из пользователей соцсети Х опубликовал пост.

"Еврейские общины нагнетают именно ту диалектическую ненависть к белым, которую, как они утверждают, хотят, чтобы люди перестали использовать против них.

Я совершенно не заинтересован сейчас в том, чтобы придавать хоть малейшее значение тому, что западное еврейское население приходит к тревожному осознанию того, что те орды меньшинств, которые поддерживают затопление их страны, не слишком-то их любят", – написал он.

Илон Маск поддержал пользователя, отметив, что сказанные им слова являются правдой. Затем высказался об Антидиффамационной лиге (правозащитная организация из США).

"АДЛ несправедливо нападает на большинство Запада, несмотря на то, что большинство Запада поддерживает еврейский народ и Израиль. Это происходит потому, что по своим принципам они не могут критиковать меньшинства, которые являются их главной угрозой.

Это неправильно и должно быть прекращено", – написал миллиардер.

За эти высказывания его обвинили в антисемитизме, однако сам Маск отрицает, что пост был именно такого характера.

Многие крупные рекламодатели, в том числе Comcast, IBM, Европейская комиссия и киностудия Lionsgate, заявили о прекращении размещения рекламы на платформе X, передает CBS. Это как раз происходит в тот момент, когда соцсеть уже потеряла многих своих рекламодателей.

Наряду с этим источники сообщили Axios, что сотрудничество с платформой Маска приостанавливает Apple.

Заявления Маска осудили в Белом доме, передает BBC.

"Мы самым решительным образом осуждаем эту отвратительную пропаганду антисемитской и расистской ненависти", – заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

По его словам, миллиардер ответил на сообщение, в котором говорится о теории заговора, побудившей убить 11 человек в синагоге Питтсбурга в 2018 году.

"Неприемлемо повторять отвратительную ложь, стоящую за самым смертельным актом антисемитизма в американской истории, неважно когда, тем более через месяц после самого смертоносного дня для еврейского народа со времен Холокоста", – заявил Бейтс.

Издание уточняет, что суть теории заговора, о которой идет речь, заключается в том, что евреи систематически устраивают заговоры с целью поощрения иммиграции "небелых" людей в западные страны для "уничтожения" белой расы.

"В оригинальном сообщении, на которое ответил Маск, используются специфические формулировки, которые в прошлом использовались для оправдания насильственных нападений на синагоги", – говорит старший научный сотрудник лондонского Института стратегического диалога Захед Аманулла.

Так, отмечается, данная теория заговора побудила напасть на прихожан в синагоге в Питтсбурге, в результате скончались 11 человек.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, в начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В конце октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. После чего представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что демилитаризация Газы – единственный способ победить терроризм в регионе.

Как ранее стало известно, глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа.

А в ООН серьезно обеспокоены возможным срывом поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, связанной с нехваткой топлива.