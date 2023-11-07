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Перемирие, гуманитарная пауза, прекращение огня. В чем отличие и почему ничего из этого нет в войне Израиля и ХАМАС

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Сотрудник египетского Красного Полумесяца с гумпомощью
Гуманитарная помощь. Фото: Mahmoud Khaled/Getty Images

С момента нападения ХАМАС на Израиль другие страны, ООН и правозащитники требуют остановить боевые действия хотя бы на время. Спор о том, как именно, упирается в термины. Они множатся с каждым днем: перемирие, гуманитарная пауза, прекращение огня, тактическая пауза. В чем отличие между ними?

Арабские страны, ООН и неправительственные организации призывают к немедленному прекращению огня.

США, Канада, Великобритания и Евросоюз поддерживают «гуманитарные паузы», но против перемирия, поскольку считают, что на этом этапе оно не устранит причину конфликта, а лишь усугубит его, поскольку позволит ХАМАС прийти в себя и снова напасть на Израиль.

Израиль резко против перемирия до освобождения всех заложников, но допускает «короткие тактические паузы — час там, час здесь».

В чем разница

ООН выделяет несколько вариантов временного прекращения войн. Некоторые ведут к миру, другие лишь облегчают страдания мирного населения.

"Во время войны стороны могут согласиться на паузу в боевых действиях, чтобы позволить жизненно важной помощи добраться до мирных жителей или провести мирные переговоры. Важно различать эти сценарии, особенно между паузами исключительно в гуманитарных целях и сценариями, согласованными в рамках политического процесса", — говорится в словаре Управления по координации гуманитарных вопросов (OCHA) ООН.

В нем указаны семь видов политических и гуманитарных пауз, многие из которых едва отличимы друг от друга. Вот они.

Прекращение огня. (Ceasefire, иногда переводится как перемирие). Долгосрочное прекращение боевых действий во всем географическом районе конфликта, обычно согласованное в рамках политического процесса. Его цель — создать условия для диалога и долгосрочного политического урегулирования.

Прекращение боевых действий. Временное прекращение активных боевых действий с целью дать воюющим сторонам возможность начать политический диалог и попытаться договориться о долговременном прекращении огня.

Временное прекращение боевых действий. Согласовывается на конкретный период времени в рамках конкретного географического района боевых действий.

Гуманитарная пауза. То же самое, что временное прекращение боевых действий, но исключительно "в целях достижения гуманитарных целей".

Гуманитарный коридор. Согласованные сторонами маршруты и логистика перемещения гуманитарных грузов и/или людей из одного пункта в другой в районе активных боевых действий.

"Процедуры деконфликтизации", или система гуманитарной нотификации. Координация и обмен информацией о времени и месте оказания гуманитарной помощи.

Дни тишины. Используется прежде всего для обеспечения доступа детей к медицинской помощи под эгидой ООН, в том числе для национальных кампаний иммунизации в зоне боевых действий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2044585-peremirie-gumanitarnaya-pauza-prekraschenie-ognya-v-chem-otlichie-i-pochemu-nichego-iz-etogo-net-v-voyne-izrailya-i-hamas/

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