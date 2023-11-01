Блинкен высказался о том, кто должен управлять сектором Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наилучшим вариантом для жителей сектора Газа будет возвращение Палестинской автономии, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что Палестинская автономия должна вернуть контроль над сектором Газа, если Израилю удастся одержать победу над ХАМАС.

Отмечается, что это первый раз, когда представитель администрации президента Байдена публично заявляет о желании вернуть автономии управление регионом.

"В какой-то момент наиболее разумным решением было бы, чтобы эффективная и возрожденная Палестинская автономия взяла на себя управление и, в конечном счете, ответственность за безопасность в Газе", – заявил Блинкен.

По его словам, нельзя допускать возврата к статусу-кво, когда Газой управляет ХАМАС. Одновременно с этим, как рассказал Блинкен, Штаты не могут допустить того, чтобы Израиль контролировал или управлял регионом.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Палестина разделена на две части – сектор Газа (вдоль побережья Средиземного моря) и Западный берег реки Иордан (к западу от этой реки).

На парламентских выборах 2006 года ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) – влиятельная политическая партия – потерпела решающее поражение от ХАМАС.

Победа последних привела к санкциям и бойкоту со стороны Израиля, США и Евросоюза.

В 2007 году президент Палестинской автономии Махмуд Аббас распустил правительство, возглавляемое ХАМАС, и создал вместо него чрезвычайный кабинет министров, поддерживающий ФАТХ – это привело к еще большей эскалации в регионе.

В результате между ХАМАС и ФАТХ начались кровопролитные бои, первым удалось вытеснить Палестинскую автономию во главе с последними из сектора Газа.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вчера мы писали, что премьер Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. Наряду с этим стало известно, что Боливия разорвала дипотношения с Израилем, а Чили и Колумбия отозвали своих послов.