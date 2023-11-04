Al Jazeera: более 20 человек погибли при атаке на школу в Газе

Издание Al Jazeera сообщило об атаке на школу Усамы бен Заира в районе Аль-Сафтави в северной части Газы - жертвами стали более 20 человек.

Как пишет издание, по данным министерства здравоохранения Газы, Израиль нанес удар по школе, принимающей перемещенных гражданских лиц и людей, эвакуирующихся с юга, в результате чего погибли по меньшей мере 20, десятки получили ранения.

По данным министерства, также в результате нападения на колонну машин скорой помощи в городе Газа в пятницу погибли по меньшей мере 15 человек.

Отмечается, что Израиль подтвердил факт попадания в машину скорой помощи, но заявил, что целью атаки были боевики ХАМАС, не предоставив при этом доказательств.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию. Во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

Позже министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

В минувшую пятницу сообщалось, что сектор Газа подвергся самому мощному с начала октября обстрелу. В результате ракетных и танковых атак анклав остался без связи и интернета.

Во вторник Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А вчера представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои. Сегодня Израиль заявил о ликвидации одного из центральных командиров ХАМАС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 10-м саммите Организации тюркских государств, заявил о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов.