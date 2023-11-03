Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла: Нападение ХАМАС на Израиль — на 100% палестинская операция

Глава ливанской радикальной группировки «Хезболла» Хасан Насралла впервые с начала войны между Израилем и ХАМАС обратился к своим сторонникам в Ливане и по всему миру. Он назвал нападение ХАМАС на 100 процентов палестинской операцией, но не исключил вероятность эскалации конфликта между боевиками «Хезболлы» и Израилем в будущем.

Хасан Насралла похвалил ХАМАС за нападение на Израиль 7 октября, добавив, что боевики действовали «правильно, мудро и справедливо». Он также поблагодарил радикальные группировки в Йемене и Ираке за участие в их битве против Израиля.

«Хезболла» - крупнейшая политическая военная сила в Ливане. США и другие страны Запада признали ее террористической организацией.

В настоящий момент боевики «Хезболлы» совершают нападения на израильских военных на ливано-израильской границе и обстреливают территорию Израиля.

Столкновения оцениваются как весьма интенсивные, ЦАХАЛ сосредоточил на своих северных границах дополнительные силы, но до сегодняшнего дня не считалось, что «Хезболла» официально вступила в войну против Израиля на стороне ХАМАС.

Все могло измениться после давно ожидаемого выступления Насраллы, но, похоже, ливанская группировка не готова повышать ставки в конфликте.

Выступление лидера шиитской группировки совпало по времени с приездом в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкена. Он в очередной раз сказал, что США сделают все возможное, чтобы конфликт не разросся.

«Что касается «Хезболлы», Ливана и Ирана, то мы с самого начала заявляли, что полны решимости не допустить открытия второго или третьего фронта в этом конфликте», - сказал Блинкен.

Что еще сказал Хасан Насралла?

Глава ливанской радикальной группировки похвалил ХАМАС и возложил ответственность за войну в Газе на США, назвав Израиль «всего лишь инструментом для казни».

Соединенные Штаты «препятствуют прекращению огня и прекращению агрессии», добавил Насралла.

Насралла назвал войну ЦАХАЛ против ХАМАС в Газе одной из самых больших ошибок Израиля, который преследует «недостижимые цели».

«За целый месяц Израиль не смог похвастаться ни одним военным успехом», - отметил он.

«Эта славная, масштабная операция вызвала землетрясение в плане безопасности, военного дела, политики, дипломатии и даже психологически, - заявил Хасан Насралла. - Она будет иметь глубокие стратегические последствия».

Глава «Хезболлы» выразил соболезнования «семьям шахидов в секторе Газа, на Западном Берегу и во всех местах, где восстали угнетенные» и поздравил бойцов в Ираке и Йемене, присоединившихся к битве.

По словам Насраллы, «Хезболла» начала бои 8 октября, спустя день после того, как ХАМАС внезапно напал на Израиль.

Он назвал ежедневные перестрелки с израильскими силами вдоль ливанской границы «беспрецедентными с 1948 года».

«То, что происходит на границе, может показаться скромным, но оно очень важно», - добавил он.

Хасан Насралла отметил, что «Хезболла» с каждым днем расширяет свои операции и вынуждает Израиль сосредотачивать свои силы вблизи ливанской границы, вместо того, чтобы фокусировать их в Газе или на Западном берегу.

Он также не исключил возможность более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Насралла также подтвердил, что на данный момент было убито 57 боевиков «Хезболлы».

Он призвал лидеров арабских государств разорвать отношения с Израилем и прекратить экспорт продуктов в Израиль.

«Заявлений об осуждении недостаточно, необходимо разорвать отношения с вражеским образованием и прекратить поставки нефти, а также других видов экспорта в это образование», - отметил Насралла.

Насралла заявил, что в последние годы условия жизни в Газе были неимоверно тяжелыми, «особенно при этом экстремистском, глупом и диком правительстве».

В чем заключается потенциальная эскалация

После нападения ХАМАС на Израиль, гибели почти полутора тысяч мирных израильтян и ответных бомбардировок сектора Газа «Хезболла» активизировала свои действия на ливано-израильской границе.

Израиль воевал с Ливаном дважды, в последний раз в 2006 году. Эта война, которую в Израиле называют Второй ливанской войной, была спровоцировала «Хезболлой», которая фактически полностью контролирует южные районы Ливана.

В этой связи объяснимо, почему внимание всего мирового сообщества обратилось к Ливану как к потенциальному участнику более масштабной войны.

В настоящий момент столкновения боевиков и военных Армии обороны Израиля, а также ракетные и минометные обстрелы ограничиваются строго пограничными районами.

Эксперты не раз говорили, что по всем признакам «Хезболла» не стремится к эскалации, довольствуясь локальными стычками.

Главное ливанское издание на французском языке L'Orient-Le Jour, почти полностью посвященное в пятницу предстоящей речи Хасана Насраллы, в преддверии выступления лидера группировки выразило мнение, что объявления тотальной войны не будет.

«Маловероятно, что лидер «Хезболлы» напрямую объявит о начале всеобщей войны против Израиля. Но почти все, что он скажет, будет весьма похоже на объявление войны», - пишут авторы аналитической статьи на эту тему в L'Orient-Le Jour.

Между тем, ливанская пресса, контролируемая «Хезболлой», уделяет особое внимание боевым действиям против Израиля в течение последних 24 часов, что может быть намеком на решимость руководства группировки.

Если эскалация все же произойдет, то в Израиле это будет официально считаться открытием второго фронта со всеми вытекающими последствиями военного времени, включая возможную наземную операцию на территории Ливана.

Наземные операции ЦАХАЛ – самое нежелательное развитие ситуации для «Хезболлы» , в прошлом демонстрировавшей свою неспособность противостоять Израилю в таком формате.

Для Израиля полномасштабная война на ливанском фронте означала бы массированные ракетные обстрелы израильской территории далеко за пределами приграничных районов: в распоряжении спонсируемой Ираном «Хезболлы» уже есть ракеты, способные покрыть значительную часть страны с севера на юг.

Неуловимый Насралла

Местонахождение Хасана Насраллы держится в строжайшем секрете. Даже израильские спецслужбы с их возможностями не могут его отследить.

Пятничное обращение лидера шиитских экстремистов записано заранее и будет показано по всем каналам ливанского телевидения.

«Хезболла» пошла на необычный для себя шаг и анонсировала его выступление за несколько дней до эфира, показав при этом несколько весьма драматичных роликов с участием Насраллы.

Эксперты полагают, что таким образом боевики насаждают атмосферу страха среди ливанцев, большая часть которых опасается прямых столкновений с Израилем.

Судя по некоторым опросам, значительная часть населения недовольна тем, что «Хезболла» стала основной политической и военной силой страны на фоне полного экономического упадка, и не хочет, чтобы группировка вовлекла Ливан в очередной конфликт.

Хасану Насралле предстоит пройти по тонкой грани: оказать посильную поддержку ХАМАС с одной стороны и избежать конфронтации внутри страны.