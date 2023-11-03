"Превращается в братскую могилу": Джоли резко высказалась об ударах по сектору Газа

Американская актриса Анджелина Джоли заявила, что удары Израиля по сектору Газа превращают его в братскую могилу, передает NUR.KZ со ссылкой на ее соцсети.

"Это преднамеренная бомбардировка населения, оказавшегося в ловушке, которому некуда бежать. Газа, которая уже почти два десятилетия является тюрьмой под открытым небом, быстро превращается в братскую могилу. 40% убитых – невинные дети. Убивают целые семьи", – написала она на своей официальной Instagram-странице.

Анджелина Джоли заявила, что "на глазах у всего мира и при активной поддержке многих правительств" миллионы мирных палестинцев "подвергаются коллективному наказанию и дегуманизации". По ее словам, жители Газы не получают еду, медикаменты и гуманитарную помощь.

"Отказываясь требовать гуманитарного прекращения огня и препятствуя Совету Безопасности ООН обязать обе стороны сделать это, мировые лидеры становятся соучастниками этих преступлений", – добавила актриса.

Напомним, несколько дней назад Анджелина Джоли выразила свое мнение по поводу конфликта между ХАМАС и Израилем. В своем заявлении она не приняла ничью сторону.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию. Во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

Позже министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

В минувшую пятницу сообщалось, что сектор Газа подвергся самому мощному с начала октября обстрелу. В результате ракетных и танковых атак анклав остался без связи и интернета.

Во вторник Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А вчера представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои. Сегодня Израиль заявил о ликвидации одного из центральных командиров ХАМАС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 10-м саммите Организации тюркских государств, заявил о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов.