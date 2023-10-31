В Бишкеке и Ташкенте люди вышли на митинги в поддержку палестинцев. Насколько это серьезно?

В минувшую субботу в Бишкеке прошел второй митинг, на котором кыргызстанцы выразили поддержку палестинцам и осудили военные действия Израиля. В Ташкенте более 100 человек также вышли на акцию протеста, однако были сразу же задержаны силовиками.

Рассказываем, какую позицию занимают власти Кыргызстана и Узбекистана и насколько это разнится со взглядами обычных граждан.

28 октября в центре столицы Кыргызстана была проведена акция протеста, на которой собрались, по различным подсчетам, от 700 до 1000 человек. Неделей ранее на аналогичный митинг вышли чуть более 100 протестующих.

Кыргызстанцы выступили против военного вторжения Израиля в сектор Газа. Митингующие держали плакаты с лозунгами «Свобода Палестине», «Стоп войне» и «Палестина в наших сердцах» — на кыргызском, русском и английском языках.

Протестующие также собирали пожертвования для пострадавших в военном конфликте палестинцев, пишут местные издания.

На месте акции протеста присутствовали милиционеры, которые никак не препятствовали проведению митинга, передает «Радио Азаттык» (в России объявлено «иностранным агентом»).

Мирное собрание в поддержку палестинцев также было запланировано в соседней стране — в Узбекистане. 29 октября митинг должен был состоятся в сквере имени Амира Темура в Ташкенте.

Однако сотрудники правоохранительных органов задержали прибывших на место митинга — более 100 человек. Большую часть задержанных позже отпустили, на нескольких человек оформили административные протоколы, материалы их дела передали в суд.

На митинг в поддержку Палестины пришли не только жители Ташкента, но и люди из соседних регионов, пишет «Газета.uz» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. По данным издания, активисты анонсировали проведение акции протеста в социальных сетях несколькими днями ранее.

От «беспокойства» до «решительного осуждения» Израиля

В первые дни войны Израиля с ХАМАС министерства иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана опубликовали пресс-релизы, в которых «выразили обеспокоенность» эскалацией конфликта и призвали обе стороны к прекращению боевых действий.

Если в своих пресс-релизах официальный Ташкент продолжает сохранять нейтралитет, то кыргызские власти более активно комментируют военный конфликт и даже в некоторых случаях выражают поддержку палестинцам.

Так, 23 октября депутаты Жогорку Кенеша, парламента Кыргызстана, перечислили свою однодневную зарплату для «палестинского народа». По подсчетам журналистов, сумма пожертвования составила несколько тысяч долларов.

Оказание материальной помощи Палестине обсуждалось на пленарном заседании 19 октября. Тогда за перечисление денег проголосовало большинство парламентариев.

«Пусть кабмин найдет путь оказания помощи. Мы [кыргызы] говорим, что мы — мусульмане, но молчим. В Америке проходят флешмобы против войны. Мы тоже должны обозначить свою позицию. Когда наши соседи напали на нас, нам тоже было тяжело», — отметил депутат Жаныбек Кыдыкбаев.

МИД Кыргызстана осудил, как он выразился, «военный удар по госпиталю „Аль-Ахли“ в секторе Газа» (кто нанес удар, в заявлении не уточнялось). Под утверждению властей Газы, достоверность которого вызывает все больше сомнений, сотни палестинцев погибли в результате взрыва израильской ракеты (Израиль говорил, что ракета была палестинская, и к тому же выводу позже пришли многие независимые СМИ и разведывательные службы западных стран).

Бишкек призывал провести всестороннее расследование нападения, подчеркнув, что подобные атаки являются нарушением международного гуманитарного права.

Связь между позицией обычных граждан и властей

Значительная часть кыргызстанцев сопереживает Палестине в этом конфликте, рассказывает политолог Медет Тюлегенов, поскольку в стране большинство практикует ислам.

«Кыргызские власти, по большей части, относятся нейтрально, но какая-то часть поддерживает Палестину, особенно когда это можно продемонстрировать публично, как в парламенте. Надо же со своим религиозным электоратом работать», — отмечает политолог.

Он считает, что представители властей, открыто поддержавшие палестинцев, пытались «резонировать» с общественным настроением.

Однако даже при общественном сочувствии палестинцам в Кыргызстане скорее всего не будет «дагестанского сценария» — нападения на объекты из-за антисемитских настроений, считает Тюлегенов. Поскольку страна территориально находится вдали от региона и имеет мало исторических связей.

По этим же причинам официальный Бишкек поддерживает нейтральную позицию. Власти страны также опираются на позиции своих партнеров, утверждает эксперт.

«На Западе мнения разделились. И Россия не дает четкого определенного сигнала. Они с ХАМАС вроде заигрывают и с Израилем не хотят ссорится. Россия в принципе не заставляет своих партнеров, в том числе Кыргызстан, занимать определенную позицию», — отмечает политолог.

Впрочем, исключением стало голосование в Генассамблее ООН. 28 октября Кыргызстан поддержал резолюцию с требованием прекращения огня в секторе Газе наряду со своими соседями и мусульманскими странами.

«Узбекистан всегда был нейтрален»

Немало узбекистанцев «эмоционально» поддерживает и занимает пропалестинскую сторону, но «сугубо из религиозных соображений», считает политолог Рафаэль Саттаров.

«Но надо иметь в виду, что есть также огромное количество людей, silent majority, которые стремятся как минимум быть нейтралами. Из-за возможного порицания не особо выражают свою позицию», — рассуждает политолог.

Саттаров отмечает, что Узбекистан, как другие страны Центральной Азии, всегда занимал нейтральную позицию по всем конфликтам на международном уровне.

«Узбекские граждане работают, лечатся в Израиле. Даже высокопоставленные чиновники страны пользуются медицинскими услугами Израиля. Существуют сотрудничество в сфере сельского хозяйства и т. д. В этом плане Ташкент не готов рисковать и уничтожать сложившиеся связи ради геополитических капризов других держав», — отмечает эксперт.

Он добавляет, что в израильско-палестинском конфликте узбекским властям остается только публиковать призывы к мирному соглашению, а мнение «улицы» для них — по крайней мере пока — не имеет большого значения.

«Пропалестинский митинг может и соберется [в Ташкенте]. И что с этого? Власти как будто сделают из этого выводы. Они будут просто всех [задерживать], вышедших за Палестину или против», — заключает политолог.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.