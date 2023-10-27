Израиль вновь подвергся ракетному обстрелу (видео)

Несколько городов Израиля в среду и четверг, 25 и 26 октября, подверглись ракетному обстрелу. Израильские СМИ пишут, что ракеты были выпущены с территорий Ливана и Сектора Газа.

Как сообщает РБК, ссылаясь на израильские СМИ, в Тель-Авиве 26 октября три раза за день сработала система противовоздушной обороны "Железный купол".

Воздушная тревога прозвучала не только в столице Израиля, но и в городах, расположенных в центральной части страны, в частности, в Бней-Браке, Петах-Тикве, Лоде, Ришон-ле-Ционе, Холоне, Реховоте и других.

Между тем вчера пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что за 25 октября военные нанесли авиаудары более чем по 250 объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Целями стали инфраструктура группировки, оперативные штабы, шахты туннелей и ракетные установки.

"Интерфакс" сообщает, что, согласно данным за 26 октября, несколько городов Израиля были обстреляны с территории Ливана и Сектора Газа. Отмечается, что в сторону Израиля были запущены не только ракеты - обстрелы велись и из противотанкового оружия.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), 25 октября в сторону северного города Кирьят-Шмона с территории Ливана были запущены четыре ракеты. Все они упали на открытой местности, никто не пострадал.

Из сектора Газа за среду провели ракетные обстрелы южных городов Эйлат и Хайфа. Ракета, летевшая в Эйлат, взорвалась на открытой местности, не нанеся никакого урона, тогда как ракета, летящая в Хайфу, взорвалась в воздухе.

Telegram-каналы публикуют видео ракетного обстрела и работы системы "Железный купол".

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

21 октября Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа - в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.

Ранее, комментируя ситуацию, МИД РК заявил, что Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев.