Представители ХАМАС прибыли в Москву

Представители ХАМАС прибыли с визитом в Москву. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Я могу сказать и подтвердить, что представили соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве", – заявила Мария Захарова на брифинге.

Как затем сообщили РИА Новости в МИД, в Москву приехал член политбюро ХАМАС Абу Марзук.

"С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава", – отметили в ведомстве.

В МИД также добавили, что Россия подтвердила свою позицию о поддержке реализации решений международного сообщества, включая резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН о создании "суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".

Также ранее замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что встречался с политическим руководством ХАМАС во время визита в Катар. По его словам, он обсудил с представителями движения вопрос заложников.

В свою очередь в ХАМАС заявили, что "делегация движения высоко оценила позицию президента России Владимира Путина, а также усилия активной российской дипломатии".

Обострение конфликта Израиля и ХАМАС

Напомним, 7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

МИД РК также сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке. В министерстве сообщили, что Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев.

На прошлой неделе в Армии обороны Израиля заявили о введении полной блокады сектора Газа – в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.

Также сообщалось, что боевое крыло ХАМАС освободило двух заложниц – гражданок США – по гуманитарным соображениям. Через три дня были освобождены еще две пожилые израильтянки. ХАМАС также объяснила их освобождение гуманитарными причинами.

Добавим, что 23 октября стало известно, что в секторе Газа погибли казахстанка и ее дочь – гражданка Палестины. Информацию официально подтвердили в МИД РК.

А несколько дней назад сообщалось, что с начала боевых действий в секторе Газа погибло не менее 2 тысяч детей, еще более 4 тыс. получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о ситуации в секторе Газа и заявил, что его страна осуждает атаки армии Израиля на гражданских жителей. Также он отменил свой визит в Израиль.