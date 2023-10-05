Пашинян заявил, что готов подписать с Азербайджаном соглашение, но Алиев на встречу не придет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать с Азербайджаном соглашение на встрече в Испании. Однако президент Алиев заявил, что не приедет на нее.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать "знаковый документ" (соглашение) с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в испанской Гранаде 5 октября, передает РБК со ссылкой на Aysor.

"Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, в удобный момент будет подписан, я готов его подписать", – сказал Пашинян.

В Гранаде запланирована встреча в пятистороннем формате. В ней должны были принять участие лидеры Азербайджана и Армении, а также представители руководства Франции, Германии и ЕС.

Однако, как стало известно позже, Алиев не будет присутствовать на мероприятии.

Как сообщило государственное информагентство АПА, Азербайджан захотел, чтобы на встрече также присутствовала турецкая сторона, но такой возможности им не предоставили.

Кроме того, азербайджанская сторона заявила, что официальные лица Франции допустили проармянские высказывания, а также указала на недавний визит главы МИД этой страны в Армению, заявления о поставках оружия и боеприпасов. Помимо этого, Баку не понравилось высказывание главы совета ЕС Шарля Мишеля в адрес Азербайджана.

Ряд СМИ сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже отменил визит в Гранаду, однако официального заявления пока еще не было, передает DW.

Добавим, что 5 октября в испанском городе состоится саммит Европейского политического сообщества. В рамках этого мероприятия планировалось провести пятистороннюю встречу.

Ранее Пашинян заявил, что не цепляется за власть и готов уйти в отставку, если будет уверен, что с его уходом все проблемы страны будут решены.

Также вчера мы писали, что власти Азербайджана задержали трех бывших президентов Нагорного Карабаха.

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. При этом в ведомстве отметили, что собираются вывести из строя только легитимные военные цели. Заявлялось, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают.

МИД Армении в ответ опубликовал заявление, в котором осудил действия азербайджанской стороны.

Между тем представители МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе – безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана.

Однако в Минобороны Армении ответили, что это заявление ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.

Позже у здания правительства в Ереване собрались протестующие. Они потребовали от властей Армении признать независимость Нагорного Карабаха, а также отставки премьера.

Переговоры двух сторон

20 сентября представители непризнанной власти в Нагорном Карабахе предложили Азербайджану начать переговоры, на что официальный Баку согласился, но выдвинул условие. В итоге к обеду представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о достижении договоренности с азербайджанской стороной о прекращении огня. Это подтвердили и в Минобороны Азербайджана.

21 сентября в карабахском городе Евлах прошли переговоры между представителями азербайджанских властей и администрацией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

На следующий день в Ереване у здания правительства демонстранты потребовали отставки Пашиняна и даже попытались заблокировать выходы из здания правительства, однако кортежу армянского премьера все же удалось отъехать от здания. В тот день задержали десятки человек.

Тем временем в Армению начали прибывать первые беженцы из Карабаха.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна полностью обеспечила свой государственный суверенитет. А лидер США Джо Байден передал письмо Пашиняну и заверил его в поддержке Армении.

28 сентября глава непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики до 1 января 2024 года. Как заявили в Инфоштабе республики, решение было принято исходя из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года.