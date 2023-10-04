Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пашинян назвал условие своего ухода в отставку

Опубликовано:

Никол Пашинян
Никол Пашинян. Кадр видео: facebook/Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не цепляется за власть и готов уйти в отставку, если будет уверен, что с его уходом все проблемы страны будут решены, передает РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на армянские СМИ, заявление Пашиняна прозвучало в ходе правительственного часа в Национальном собрании.

"Я заменю в вашей формулировке слово "навязчивое" на "концептуальное". Мой концептуальный подход таков, что народ Армении должен решить, кто по его выбору будет премьер-министром Армении. Если я знаю, что все проблемы будут решены моей отставкой, я сделаю это в следующую секунду. В отличие от вас, я не завишу от кресла", — сказал Пашинян.

Отмечается, что слова Пашиняна прозвучали в ответ на вопрос депутата фракции "Айастан" ("Армения") Мгеру Саакяну, который спросил главу правительства, придерживается ли тот "навязчивой идеи", что либо он должен и дальше оставаться премьером, либо у Армении не будет главы правительства вовсе.

Издание отмечает, что в сентябре оппозиция объявила о намерении инициировать отставку Пашиняна из-за отказа помочь Нагорному Карабаху. Премьер в ходе правительственного часа назвал "несправедливыми" обвинения в том, что Армения бросила Нагорный Карабах, отметив, что правительство за последние три года предоставило региону финансирование более чем на 1 млрд долларов.

"По моему личному мнению, до блокирования Лачинского коридора Нагорный Карабах ни в чем не испытывал недостатка в плане самообороны", — цитирует издание Пашиняна.

По его словам, он не говорил, что республика не будет вмешиваться в военные действия против Карабаха. Пашинян вновь назвал главной целью "провокации" втягивание страны в боевые действия и заявил, что поддаваться на нее Ереван не намерен. При этом он пообещал полную политическую поддержку региону.

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Напомним, 19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. При этом в ведомстве отметили, что собираются вывести из строя только легитимные военные цели. Заявлялось, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают.

МИД Армении в ответ опубликовало заявление, в котором осудило действия азербайджанской стороны.

Тем временем представители МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе – безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана.

Однако в Минобороны Армении ответили, что это заявление ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.

Позже у здания правительства в Ереване собрались протестующие. Они потребовали от властей Армении признать независимость Нагорного Карабаха, а также отставки премьера. Полиция применила светошумовые гранаты.

Переговоры двух сторон

20 сентября представители непризнанной власти в Нагорном Карабахе предложили Азербайджану начать переговоры, на что официальный Баку согласился, но выдвинул условие. В итоге к обеду представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о достижении договоренности с азербайджанской стороной о прекращении огня. Это подтвердили и в Минобороны Азербайджана.

21 сентября в карабахском городе Евлах прошли переговоры между представителями азербайджанских властей и администрацией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

На следующий день в Ереване у здания правительства демонстранты потребовали отставки Пашиняна и даже попытались заблокировать выходы из кабмина, однако кортежу армянского премьера все же удалось отъехать от здания. В тот день задержали десятки человек.

Тем временем в Армению начали прибывать первые беженцы из Карабаха.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна полностью обеспечила свой государственный суверенитет. А лидер США Джо Байден передал письмо Пашиняну и заверил его в поддержке Армении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2039591-pashinyan-nazval-uslovie-svoego-uhoda-v-otstavku/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.