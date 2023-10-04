Пашинян назвал условие своего ухода в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не цепляется за власть и готов уйти в отставку, если будет уверен, что с его уходом все проблемы страны будут решены, передает РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на армянские СМИ, заявление Пашиняна прозвучало в ходе правительственного часа в Национальном собрании.

"Я заменю в вашей формулировке слово "навязчивое" на "концептуальное". Мой концептуальный подход таков, что народ Армении должен решить, кто по его выбору будет премьер-министром Армении. Если я знаю, что все проблемы будут решены моей отставкой, я сделаю это в следующую секунду. В отличие от вас, я не завишу от кресла", — сказал Пашинян.

Отмечается, что слова Пашиняна прозвучали в ответ на вопрос депутата фракции "Айастан" ("Армения") Мгеру Саакяну, который спросил главу правительства, придерживается ли тот "навязчивой идеи", что либо он должен и дальше оставаться премьером, либо у Армении не будет главы правительства вовсе.

Издание отмечает, что в сентябре оппозиция объявила о намерении инициировать отставку Пашиняна из-за отказа помочь Нагорному Карабаху. Премьер в ходе правительственного часа назвал "несправедливыми" обвинения в том, что Армения бросила Нагорный Карабах, отметив, что правительство за последние три года предоставило региону финансирование более чем на 1 млрд долларов.

"По моему личному мнению, до блокирования Лачинского коридора Нагорный Карабах ни в чем не испытывал недостатка в плане самообороны", — цитирует издание Пашиняна.

По его словам, он не говорил, что республика не будет вмешиваться в военные действия против Карабаха. Пашинян вновь назвал главной целью "провокации" втягивание страны в боевые действия и заявил, что поддаваться на нее Ереван не намерен. При этом он пообещал полную политическую поддержку региону.

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Напомним, 19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. При этом в ведомстве отметили, что собираются вывести из строя только легитимные военные цели. Заявлялось, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают.

МИД Армении в ответ опубликовало заявление, в котором осудило действия азербайджанской стороны.

Тем временем представители МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе – безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана.

Однако в Минобороны Армении ответили, что это заявление ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.

Позже у здания правительства в Ереване собрались протестующие. Они потребовали от властей Армении признать независимость Нагорного Карабаха, а также отставки премьера. Полиция применила светошумовые гранаты.

Переговоры двух сторон

20 сентября представители непризнанной власти в Нагорном Карабахе предложили Азербайджану начать переговоры, на что официальный Баку согласился, но выдвинул условие. В итоге к обеду представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о достижении договоренности с азербайджанской стороной о прекращении огня. Это подтвердили и в Минобороны Азербайджана.

21 сентября в карабахском городе Евлах прошли переговоры между представителями азербайджанских властей и администрацией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

На следующий день в Ереване у здания правительства демонстранты потребовали отставки Пашиняна и даже попытались заблокировать выходы из кабмина, однако кортежу армянского премьера все же удалось отъехать от здания. В тот день задержали десятки человек.

Тем временем в Армению начали прибывать первые беженцы из Карабаха.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна полностью обеспечила свой государственный суверенитет. А лидер США Джо Байден передал письмо Пашиняну и заверил его в поддержке Армении.