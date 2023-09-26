Байден передал письмо Пашиняну и заверил его в поддержке Армении США
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Вчера в Ереван прибыла глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр, которая передала Николу Пашиняну письмо от главы США, сообщается на официальном сайте премьер-министра Армении.
По данным пресс-службы армянского премьера, вчера, 25 сентября, Никол Пашинян принял делегацию из США во главе с руководителем Агентства по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.
Глава USAID передала премьер-министру Армении письмо президента США Джо Байдена. На сайте был опубликован его текст.
"Я попросил Саманту Пауэр, ключевого члена моего кабинета, лично передать Вам решительную поддержку Соединенных Штатов и моей администрации стремлению Армении к достижению достойного и прочного регионального мира, который будет защищать Ваш суверенитет, независимость, территориальную целостность и демократию.
Армения продемонстрировала свою приверженность этим целям, приняв участие в мирных переговорах с Азербайджаном, а также осуществив важные экономические реформы, улучшив подотчетность правительства и укрепив демократические институты. Я заверяю Вас, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Армению в укреплении демократии внутри страны и в стремлении к стабильности в своем окружении", – говорится в письме.
Президент США подчеркнул, что его страна готова работать с армянским правительством и помогать решать возникшие гуманитарные вопросы.
"Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чем свидетельствуют наши недавние военные учения", – добавил Байден.
При этом, как пишет РБК, США поддерживают идею создания международной миссии в Нагорном Карабахе, которая следила бы за выполнением Азербайджаном своих обязательств по обеспечению прав и безопасности жителей региона. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы считаем, что необходима международная миссия для обеспечения прозрачности заверений и уверенности жителей Нагорного Карабаха и международного сообщества в том, что их права и безопасность будут последовательно защищены в соответствии с публичными заявлениями, которые сделал Азербайджан", – сказал он.
Чиновник добавил, что такая инициатива активно обсуждается, и США работают над ней вместе с союзниками.
Напомним, в середине сентября Никол Пашинян заявлял, что Армения уже не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности, так как российская сторона сосредоточила все свои силы на Украине.
Сентябрьские события в Нагорном Карабахе
Напомним, 19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе.
При этом в ведомстве отметили, что собираются вывести из строя только легитимные военные цели. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают.
МИД Армении в ответ опубликовало заявление, в котором осудило действия азербайджанской стороны.
Тем временем представители МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе – безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана.
Однако в Минобороны Армении ответили, что это заявление ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.
Позже представители непризнанной власти в Нагорном Карабахе предложили Азербайджану начать переговоры, на что официальный Баку согласился, но выдвинул условие.
"Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься", – заявили представители азербайджанской стороны.
В итоге к обеду представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о достижении договоренности с Баку о прекращении огня. Это подтвердили и в Минобороны Азербайджана.
Протесты в Армении
19 сентября, после начала боевых действий в НКР, у здания правительства в Ереване собрались протестующие. Они потребовали от властей Армении признать независимость Нагорного Карабаха, а также отставки премьера. Полиция применяла светошумовые гранаты.
Демонстрации длились несколько дней. Сообщалось, что на третий день толпы протестующих направлялись шествием по центральным улицам и проспектам города. В ряде случаев на проезжую часть выносились мусорные баки и другие предметы.
Ближе к вечеру 21 сентября начались задержания. Задерживали в том числе и женщин. В Сети появились кадры с улиц Еревана.
Однако акции протеста продолжились и на следующий день. Демонстранты пытались заблокировать выходы из кабмина, однако кортежу Пашиняна, состоявшему из нескольких авто, все же удалось отъехать от здания правительства.
На тот момент было задержано 84 человека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2038125-bayden-peredal-pismo-pashinyanu-i-zaveril-ego-v-podderzhke-armenii-ssha/