Байден передал письмо Пашиняну и заверил его в поддержке Армении США

Вчера в Ереван прибыла глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр, которая передала Николу Пашиняну письмо от главы США, сообщается на официальном сайте премьер-министра Армении.

По данным пресс-службы армянского премьера, вчера, 25 сентября, Никол Пашинян принял делегацию из США во главе с руководителем Агентства по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

Глава USAID передала премьер-министру Армении письмо президента США Джо Байдена. На сайте был опубликован его текст.

"Я попросил Саманту Пауэр, ключевого члена моего кабинета, лично передать Вам решительную поддержку Соединенных Штатов и моей администрации стремлению Армении к достижению достойного и прочного регионального мира, который будет защищать Ваш суверенитет, независимость, территориальную целостность и демократию.

Армения продемонстрировала свою приверженность этим целям, приняв участие в мирных переговорах с Азербайджаном, а также осуществив важные экономические реформы, улучшив подотчетность правительства и укрепив демократические институты. Я заверяю Вас, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Армению в укреплении демократии внутри страны и в стремлении к стабильности в своем окружении", – говорится в письме.

Президент США подчеркнул, что его страна готова работать с армянским правительством и помогать решать возникшие гуманитарные вопросы.

"Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чем свидетельствуют наши недавние военные учения", – добавил Байден.

При этом, как пишет РБК, США поддерживают идею создания международной миссии в Нагорном Карабахе, которая следила бы за выполнением Азербайджаном своих обязательств по обеспечению прав и безопасности жителей региона. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы считаем, что необходима международная миссия для обеспечения прозрачности заверений и уверенности жителей Нагорного Карабаха и международного сообщества в том, что их права и безопасность будут последовательно защищены в соответствии с публичными заявлениями, которые сделал Азербайджан", – сказал он.

Чиновник добавил, что такая инициатива активно обсуждается, и США работают над ней вместе с союзниками.

Напомним, в середине сентября Никол Пашинян заявлял, что Армения уже не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности, так как российская сторона сосредоточила все свои силы на Украине.

Сентябрьские события в Нагорном Карабахе

Напомним, 19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе.

При этом в ведомстве отметили, что собираются вывести из строя только легитимные военные цели. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают.

МИД Армении в ответ опубликовало заявление, в котором осудило действия азербайджанской стороны.

Тем временем представители МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе – безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана.

Однако в Минобороны Армении ответили, что это заявление ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.

Позже представители непризнанной власти в Нагорном Карабахе предложили Азербайджану начать переговоры, на что официальный Баку согласился, но выдвинул условие.

"Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься", – заявили представители азербайджанской стороны.

В итоге к обеду представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о достижении договоренности с Баку о прекращении огня. Это подтвердили и в Минобороны Азербайджана.

Протесты в Армении

19 сентября, после начала боевых действий в НКР, у здания правительства в Ереване собрались протестующие. Они потребовали от властей Армении признать независимость Нагорного Карабаха, а также отставки премьера. Полиция применяла светошумовые гранаты.

Демонстрации длились несколько дней. Сообщалось, что на третий день толпы протестующих направлялись шествием по центральным улицам и проспектам города. В ряде случаев на проезжую часть выносились мусорные баки и другие предметы.

Ближе к вечеру 21 сентября начались задержания. Задерживали в том числе и женщин. В Сети появились кадры с улиц Еревана.

Однако акции протеста продолжились и на следующий день. Демонстранты пытались заблокировать выходы из кабмина, однако кортежу Пашиняна, состоявшему из нескольких авто, все же удалось отъехать от здания правительства.

На тот момент было задержано 84 человека.