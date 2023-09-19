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Акция протеста в Ереване: полиция применила против демонстрантов светошумовые гранаты (видео)

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Массовая акция протеста в Ереване
Массовая акция протеста в Ереване. Кадр из видео: t.me/worldprotest

Полиция Армении применила светошумовые гранаты на массовой акции протеста у здания правительства в Ереване. Ситуация остается напряженной, передает Sputnik Армения.

Сообщается, что протестующие собрались у здания правительства Армении сразу после того, как появилась информация об эскалации ситуации в Нагорном Карабахе.

Демонстранты перекрыли все проезды к площади Республики в центре Еревана. Собравшиеся требуют от властей Армении признать независимость Нагорного Карабаха, а также отставки премьера.

Как пишет издание, позже между участниками акции протеста и полицейскими начались стычки у здания правительства в центре Еревана. Демонстранты пытались прорвать полицейский кордон и войти в здание правительства, чтобы встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Активисты скандируют "Никол – предатель".

Затем полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, сообщает издание. Раздалось пять взрывов. Ситуация продолжает оставаться напряженной, к правительству стянуты значительные полицейские силы.

Напомним, сегодня Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Между тем МИД Армении заявили, что осуждают действия азербайджанской стороны.

Позже о ситуации высказались как стороны конфликта, так и представители мирового сообщества.

Между тем в связи с текущей ситуацией в Нагорном Карабахе ряд рейсов группы авиакомпаний Air Astana будет выполняться в облет данной территории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2037288-aktsiya-protesta-v-erevane-politsiya-primenila-protiv-demonstrantov-svetoshumovye-granaty-video/

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