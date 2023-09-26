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"Азербайджан восстановил суверенитет": Алиев встретился с Эрдоганом и отметил поддержку Турции

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Ильхам Алиев
Ильхам Алиев. Фото: trend.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что менее чем за сутки его страна "полностью обеспечила свой государственный суверенитет". Он отметил поддержку Турции в этот период.

В азербайджанском городе Нахичевань состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции.

Как пишет РИА Новости, во время совместного заявления для прессы Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан в ходе проведения антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе полностью восстановил свой суверенитет.

"Если три года назад в результате второй карабахской войны мы положили конец оккупации, 23 апреля этого года полностью восстановили нашу территориальную целостность, установив пограничный пункт пропуска на азербайджано-армянской границе в направлении Лачина.

Пять дней назад мы полностью обеспечили, восстановили наш суверенитет. В результате антитеррористических мероприятий, проведенных менее чем за 24 часа, армия Армении, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия, и таким образом Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет", – отметил глава Азербайджана.

По данным агентства Anadolu, он отметил огромную поддержку Турции во время локальной операции Азербайджана в Карабахском экономическом районе.

При этом глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецко-азербайджанские отношения "находятся на исключительном уровне, не имеющем аналогов в мире".

"Антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе – предмет гордости. Она была успешно проведена за короткий срок с максимальным учетом прав гражданского населения. От всей души поздравляю победоносную азербайджанскую армию с ее историческим успехом, достигнутым с проявлением гуманного отношения к гражданскому населению. Благодаря этой победе открылись новые возможности для всеобъемлющей нормализации в регионе.

(...) Ожидаем, что Армения примет протянутую ей руку мира и впредь будет предпринимать искренние шаги", – подчеркнул он.

Сентябрьские события в Нагорном Карабахе

Напомним, 19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе.

При этом в ведомстве отметили, что собираются вывести из строя только легитимные военные цели. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают.

МИД Армении в ответ опубликовало заявление, в котором осудило действия азербайджанской стороны.

Тем временем представители МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе – безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана.

Однако в Минобороны Армении ответили, что это заявление ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.

Кроме того, 20 сентября во время выступления в ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Нагорный Карабах – территория Азербайджана.

"Попытки навязать любой другой его статус никогда не будут успешными", – заявил тогда президент Турции и отметил, что всегда поддерживал переговорный процесс между двумя странами.

Позже представители непризнанной власти в Нагорном Карабахе предложили Азербайджану начать переговоры, на что официальный Баку согласился, но выдвинул условие.

"Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься", – заявили представители азербайджанской стороны.

В итоге к обеду представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о достижении договоренности с Баку о прекращении огня. Это подтвердили и в Минобороны Азербайджана.

"При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года", – говорилось в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2038103-ilham-aliev-zayavil-chto-azerbaydzhan-polnostyu-vosstanovil-suverenitet/

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