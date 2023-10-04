Власти Азербайджана задержали трех экс-президентов Нагорного Карабаха

Азербайджан задержал трех бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, а также экс-спикера парламента Давида Ишханяна, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По информации местных СМИ, служба государственной безопасности Азербайджана задержала экс-президентов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также экс-спикера парламента Давида Ишханяна. Их доставили в Баку.

Сообщается, что в отношении всех трех задержанных возбуждены уголовные дела.

Кроме того, азербайджанскими властями был также задержан экс-глава НКР Араик Арутюнян, которого ранее прокуратура страны объявила в международный розыск.

К слову, Гукасян возглавлял непризнанную республику с 1997 по 2007 год, Саакян – последующие 13 лет после него. Арутюнян – с мая 2020 по 1 сентября 2023 года, после чего объявил об отставке. А 9 сентября этого года главой Карабаха избрали Самвела Шахраманяна.

Напомним, 28 сентября глава непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики до 1 января 2024 года. Как заявили в Инфоштабе республики, решение было принято исходя из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года.

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. При этом в ведомстве отметили, что собираются вывести из строя только легитимные военные цели. Заявлялось, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают.

МИД Армении в ответ опубликовал заявление, в котором осудил действия азербайджанской стороны.

Между тем представители МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе – безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана.

Однако в Минобороны Армении ответили, что это заявление ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.

Позже у здания правительства в Ереване собрались протестующие. Они потребовали от властей Армении признать независимость Нагорного Карабаха, а также отставки премьера.

Переговоры двух сторон

20 сентября представители непризнанной власти в Нагорном Карабахе предложили Азербайджану начать переговоры, на что официальный Баку согласился, но выдвинул условие. В итоге к обеду представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о достижении договоренности с азербайджанской стороной о прекращении огня. Это подтвердили и в Минобороны Азербайджана.

21 сентября в карабахском городе Евлах прошли переговоры между представителями азербайджанских властей и администрацией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

На следующий день в Ереване у здания правительства демонстранты потребовали отставки Пашиняна и даже попытались заблокировать выходы из здания правительства, однако кортежу армянского премьера все же удалось отъехать от здания. В тот день задержали десятки человек.

Тем временем в Армению начали прибывать первые беженцы из Карабаха.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна полностью обеспечила свой государственный суверенитет. А лидер США Джо Байден передал письмо Пашиняну и заверил его в поддержке Армении.