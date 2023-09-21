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В Нагорном Карабахе прошли переговоры по гарантиям безопасности для армян. Они опасаются этнических чисток в регионе

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Встреча в карабахском городе Евлах
Встреча в карабахском городе Евлах. Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

В четверг в карабахском городе Евлах прошли переговоры между представителями азербайджанским властей и администрацией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Международные посредники ждут от Баку предоставления гарантий безопасности и равных прав армянам Карабаха, но итоги встречи пока неизвестны.

Азербайджанскую сторону на переговорах представлял депутат парламента Рамин Мамедов, в марте этого года назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона.

С армянской стороны в переговорах участвовали депутаты парламента непризнанного Нагорного Карабаха Давид Мелкумян и Арег Авагян.

В среду сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен принять участие в урегулировании ситуации, но на этой встрече в Евлахе представителей США не было.

Главная цель переговоров — выработать условия адаптации карабахских армян к новым условиям. Они опасаются, что после перехода их территорий под азербайджанский контроль в регионе могут начаться этнические чистки.

В администрации президента Азербайджана заявили, что уже готов план социально-экономической интеграции армянских жителей Карабаха, подчеркнув, что эта интеграция — внутреннее дело Азербайджана. Детали его неизвестны.

Тем временем в Ереване начали подготовку к организации возможного вывоза армян Нагорного Карабаха в Армению.

В Евросоюзе также высказываются опасения по поводу исхода армян из НКР. Некоторые политологи предполагают, что в Карабахе могут остаться лишь пожилые армяне, не захотевшие покидать родные дома.

«Тоном столичных властей»

Ольга Просвирова, корреспондент Русской службы Би-би-си

Переговоры продлились недолго, и делегация карабахских армян возвращается в Степанакерт. С чем именно они идут назад — никто пока не знает. Ни одна из сторон не общалась с журналистами, лишь только представители непризнанной республики рассказали, что окончательного соглашения с Баку на данный момент нет и нужно «согласовывать детали».

Судя по этим формулировкам, сложно поверить, что сегодняшнюю встречу можно назвать полноправными переговорами — особенно учитывая, что азербайджанская армия уже на подступах к Степанакерту, и ничто не мешает ей войти в город.

Наши источники говорят, что Азербайджан ведет разговор с Карабахом тоном столичных властей, выставляющих условия региону. И представитель президента Ильхама Алиева уже сказал, что дополнительных переговоров не нужно, а дальнейшая судьба армян Карабаха — это «внутреннее дело Азербайджана».

Баку сейчас придерживается позиции, что никакие посредники в разговорах с Карабахом ему больше не нужны. Присутствовавшие на переговорах журналисты обратили внимание, что россияне занимались только сопровождением кортежа армян Карабаха, но не принимали никакого участия в переговорах и по сути остались за дверью — близко к столу переговоров их не пустили.

Эксперты, с которыми мы пообщались, предполагают, что общение сторон происходило так: Азербайджан выставил свои условия и дал время на их выполнение.

Какие это могут быть условия, учитывая, что Карабах уже согласился сложить оружие и расформировать армию? Скорее всего одно из главных требований — расформировать все институты самопровозглашенной власти, чтобы возглавить Карабах мог бы назначенец Алиева.

«Первая из многих встреч»

«Я считаю, что сегодняшние переговоры в Евлахе - это первая из многих встреч. Не стоит ожидать, что все проблемы между армянами Карабаха и Азербайджаном удастся разрешить за одну встречу», — заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в эфире телеканала Sky News Arabia.

Политолог Владимир Пастухов считает, что, независимо от итогов, мы наблюдаем не последний всплеск армяно-азербайджанского конфликта в Карабахе.

«Не надо заблуждаться – это не последний цикл. И если все останется как есть и как было, если в воссоединенном Азербайджане армяне будут по-прежнему людьми вне закона, если Карабах станет зоной зачистки от этнически чуждых элементов, то есть если эта земля останется яблоком раздора с той только разницей, что грызть его будет другой рот, то следующий цикл закончится для Азербайджана так же бесславно, как этот цикл закончился для Армении», — считает Пастухов.

В четверг утром некоторые проармянские телеграм-каналы сообщили, что в Степанакарте была слышна стрельба, несмотря на договор о прекращении огня.

Минобороны Азербайджана сообщения о нападении в четверг на Степанакерт отвергает.

Евлах, где проходят переговоры, расположен примерно в 100 км от Степанакерта. На встрече в этом городе настоял Баку.

Что происходило в последние двое суток

Во вторник 19 сентября азербайджанская армия начала в Нагорном Карабахе военную операцию.

Баку назвал ее антитеррористической, Ереван - геноцидом карабахских армян.

В заявлении МИД обороны Азербайджана говорилось, что цель операции - обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе.

Властям Нагорного Карабаха были поставлены условия о полном разоружении и выводе армянской военной техники из региона.

Азербайджан был полон решимости продолжать военные действия до выполнения условий, но уже через сутки, утром 20 сентября, армянская администрация непризнанной НКР приняла решение о прекращении огня и полном разоружении.

В тот же день стало известно, что по настоянию международных партнеров первый раунд переговоров между сторонами пройдет уже в четверг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2037597-v-nagornom-karabahe-proshli-peregovory-po-garantiyam-bezopasnosti-dlya-armyan-oni-opasayutsya-etnicheskih-chistok-v-regione/

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