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ЦИК Узбекистана объявила итоги досрочных выборов президента

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Шавкат Мирзиеев
Шавкат Мирзиеев. Фото: president.uz

ЦИК Узбекистана утвердила окончательные итоги голосования на досрочных выборах президента, согласно которым Шавкат Мирзиеев одержал победу с 87,05% голосов избирателей, передает "Газета.uz".

Сообщается, что в выборах приняли участие более 15,6 млн граждан, или почти 80%, из включенных в списки избирателей.

"Было принято постановление об утверждении итогов выборов, согласно которому Шавкат Мирзиеев был признан избранным на должность президента Узбекистана с 87,05% голосов избирателей, принявших участие в выборах", – говорится в материале.

Согласно данным ЦИК, 4,43% избирателей проголосовали за кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову, 4,02% – за кандидата от Народно-демократической партии Улугбека Иноятова и 3,74% – за Абдушукура Хамзаева, кандидата от Экологической партии.

Досрочные выборы в Узбекистане

Летом 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Конституцию Узбекистана через референдум, несмотря на то, что в стране парламент сам имеет право вносить изменения в Конституцию. Референдум состоялся 30 апреля.

Тогда в ЦИК страны сообщили, что итоговая явка на плебисците составила 84,54% от общего списка избирателей. При этом за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, высказалось 90,21% от принявших участие в голосовании.

Отмечалось, что среди поправок имеется пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

В начале мая текущего года президент Узбекистана объявил о проведении досрочных выборов главы государства.

Голосование состоялось в воскресенье, 9 июля. За первые три часа голосования в нем приняли участие более трети избирателей, поэтому выборы президента были признаны состоявшимися.

Вчера Центральная избирательная комиссия Узбекистана огласила предварительные итоги президентских выборов. Согласно ее данным, Шавкат Мирзиеев набрал 87,05% голосов избирателей.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиеева с убедительной победой на выборах президента Республики Узбекистан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028239-tsik-uzbekistana-obyavil-itogi-dosrochnyh-vyborov-prezidenta/

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