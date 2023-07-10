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Шавкат Мирзиеев, предварительно, победил на выборах президента Узбекистана

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Шавкат Мирзиеев
Шавкат Мирзиеев. Фото: president.uz

Центральная избирательная комиссия Узбекистана огласила предварительные итоги президентских выборов, прошедших в стране в воскресенье, 9 июля. Их приводит российское информагентство "РИА Новости".

Действующий глава государства Шавкат Мирзиеев набрал 87,05% от общего числа проголосовавших избирателей, сообщил во время пресс-конференции глава ЦИК РУ Зайниддин Низамходжаев.

Второе место с 4,43% голосов заняла кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова, на третьем – глава Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов с 4,02%. Четвертым стал лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев, набравший 3,74% голосов избирателей.

Итоговая явка, по данным ЦИК, составила 79,8%, или 15,6 млн избирателей.

На официальном сайте президента Узбекистана сообщается, что Шавкат Миромонович Мирзиеев родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области в семье врача. По национальности – узбек.

Окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, получив специальность инженера-механика. Кандидат технических наук, доцент.

Начал трудовую деятельность в 1981 году в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, работал младшим научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, проректором по учебной работе.

В 1990 году избран депутатом Верховного совета республики, был председателем Мандатной комиссии.

Позже занимал должности хокима Мирзо-Улугбекского района города Ташкента, хокима Джизакской и Самаркандской областей.

В 1995-2003 годах был депутатом Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан.

В 2003 году был утвержден премьер-министром Узбекистана, в 2005, 2010, 2015 годах переизбирался на этот пост.

8 сентября 2016 года на основании совместного постановления законодательной палаты и сената Олий Мажлиса Узбекистана на Мирзиеева было временно возложено исполнение обязанностей и полномочий президента Узбекистана.

А в декабре 2016 года он был впервые избран на пост главы государства, набрав 88,61% голосов избирателей. Официально вступил в должность 14 декабря 2016 года.

24 октября 2021 года Мирзиеев был переизбран на второй пятилетний срок, набрав 80,1% голосов избирателей.

Женат, имеет двух дочерей, одного сына и шесть внуков.

Досрочные выборы в Узбекистане

Летом прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Конституцию Узбекистана через референдум, несмотря на то, что в стране парламент сам имеет право вносить изменения в Конституцию. Референдум состоялся 30 апреля.

В ЦИК страны сообщили, что итоговая явка на плебисците составила 84,54% от общего списка избирателей. При этом за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, высказалось 90,21% от принявших участие в голосовании.

Отмечалось, что среди поправок имеется пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

8 мая этого года Шавкат Мирзиеев объявил о проведении досрочных выборов главы государства.

Голосование прошло в воскресенье, 9 июля. За первые три часа голосования в нем приняли участие более трети избирателей, поэтому выборы президента страны были признаны состоявшимися.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027996-shavkat-mirzieev-predvaritelno-pobedil-na-vyborah-prezidenta-uzbekistana/

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