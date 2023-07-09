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В ЦИК Узбекистана признали президентские выборы состоявшимися

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Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана. Иллюстративное фото: Florian Gaertner/Photothek/Getty Images

Центральная избирательная комиссия Узбекистана сообщила о явке в 33,5% к 11 часам (по местному времени) - выборы президента страны признаны состоявшимися.

За первые три часа голосования на досрочных выборах президента в нем приняли участие более трети избирателей, пишет Gazeta.uz.

Подчеркивается, согласно Избирательному кодексу, выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие минимум 33% избирателей - нынешние выборы признаны состоявшимися.

Самая низкая явка на данный момент в Ташкенте - 26,2%, а самая высокая - в Андижанской области, там проголосовали 39,37% избирателей.

По данным ЦИК, сообщений о нарушении порядка голосования с избирательных участков на данный момент не поступало.

Досрочные выборы президента Узбекистана

Летом прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Конституцию Узбекистана через референдум, несмотря на то, что в стране парламент сам имеет право вносить изменения в Конституцию. Референдум состоялся 30 апреля.

В ЦИК страны сообщили, что итоговая явка на плебисците составила 84,54% от общего списка избирателей. При этом за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, высказалось 90,21% от принявших участие в голосовании.

Отмечалось, что среди поправок имеется пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

Сегодня в Узбекистане проходит голосование на выборах президента республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027936-v-tsik-uzbekistana-priznali-prezidentskie-vybory-sostoyavshimisya/

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