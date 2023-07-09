В Узбекистане сегодня проходят президентские выборы

Флаг Узбекистана. Иллюстративное фото: Manuel Augusto Moreno/Getty Images

В Узбекистане сегодня, 9 июля, стартовало голосование на досрочных президентских выборах - открылись избирательные участки. На пост президента претендуют четыре кандидата.

В Узбекистане открыли избирательные участки для голосования на выборах, передает Sputnik Узбекистан.

По данным ЦИК, в списки избирателей включено свыше 19,5 млн человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участков.

Граждане могут проголосовать и за рубежом - в 39 странах открыли 56 стационарных избирательных участков.

Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения голосования, которое продлится до 20:00 (до 21:00 по времени Астаны).

Кандидаты на пост президента Узбекистана:

Улугбек Иноятов в период с 2013 по 2018 год занимал пост министра народного образования. С июня 2018 года работал ректором Наманганского государственного университета. Народно-демократическую партию возглавил летом 2019 года.

Робахон Махмудова - кандидат от Социал-демократической партии "Адолат", работала председателем суда по уголовным делам Ферганской области и заведующей Народной приемной президента Узбекистана по Ферганской области. Была председателем Комитета сената по вопросам науки, образования и здравоохранения. C 2020 года была первым зампредседателя Верховного суда Узбекистана — председателем судебной коллегии по административным делам.

Абдушукур Хамзаев - бывший заместитель главы Государственного комитета лесного хозяйства и экс-директор НИИ лесного хозяйства. Был избран председателем Экологической партии в декабре прошлого года.

Шавкат Мирзиеев - действующий президент Узбекистана. Родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области в семье врача. Окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, получив специальность инженера-механика. Кандидат технических наук, доцент. Начал трудовую деятельность в 1981 году в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, работал младшим научным сотрудником. Возглавляет Узбекистан с 2016 года.

Досрочные выборы президента Узбекистана

Летом прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Конституцию Узбекистана через референдум, несмотря на то, что в стране парламент сам имеет право вносить изменения в Конституцию. Референдум состоялся 30 апреля.

В ЦИК страны сообщили, что итоговая явка на плебисците составила 84,54% от общего списка избирателей. При этом за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, высказалось 90,21% от принявших участие в голосовании.

Отмечалось, что среди поправок имеется пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027914-v-uzbekistane-segodnya-prohodyat-prezidentskie-vybory/