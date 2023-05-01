Референдум по Конституции в Узбекистане: сколько человек поддержали поправки

Флаг Узбекистана. Иллюстративное фото: Derek Brumby / Getty Images

Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев заявил, что проект новой Конституции поддержали 90 процентов голосовавших.

В ЦИК сообщили, что итоговая явка на плебисците составила 84,54% от общего списка избирателей, пишет РИА Новости.

"За положительное решение вопроса, вынесенного на референдум проголосовали 15 040 056 человек, что составило 90,21% от принявших участие в голосовании ", - сказал Низамходжаев.

Против проекта конституционного закона проголосовали 9,35% пришедших на участки, негодными признаны 0,49% бюллетеней, уточнил глава ЦИК.

Подчеркивается, что решение на плебисците признается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Как отметили корреспонденты, действующая конституция была принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз. В новую редакцию конституции планируется внести еще 27 статей.

Отмечается, что среди поправок имеется пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

Референдум по Конституции в Узбекистане

Летом прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Конституцию страны через референдум, несмотря на то, что в стране парламент сам имеет право вносить изменения в Основной закон.

В марте этого года депутаты законодательной палаты Узбекистана приняли решение о проведении референдума по внесению дополнений в Конституцию страны 30 апреля.

На тот момент сообщалось, что текст Конституции обновится на 65%.

Вчера, 30 апреля, в Узбекистане состоялся референдум по проекту закона о Конституции в новой редакции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018876-referendum-po-konstitutsii-v-uzbekistane-skolko-chelovek-podderzhali-popravki/