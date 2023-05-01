Референдум по Конституции в Узбекистане: сколько человек поддержали поправки
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Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев заявил, что проект новой Конституции поддержали 90 процентов голосовавших.
В ЦИК сообщили, что итоговая явка на плебисците составила 84,54% от общего списка избирателей, пишет РИА Новости.
"За положительное решение вопроса, вынесенного на референдум проголосовали 15 040 056 человек, что составило 90,21% от принявших участие в голосовании ", - сказал Низамходжаев.
Против проекта конституционного закона проголосовали 9,35% пришедших на участки, негодными признаны 0,49% бюллетеней, уточнил глава ЦИК.
Подчеркивается, что решение на плебисците признается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.
Как отметили корреспонденты, действующая конституция была принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз. В новую редакцию конституции планируется внести еще 27 статей.
Отмечается, что среди поправок имеется пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.
Референдум по Конституции в Узбекистане
Летом прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Конституцию страны через референдум, несмотря на то, что в стране парламент сам имеет право вносить изменения в Основной закон.
В марте этого года депутаты законодательной палаты Узбекистана приняли решение о проведении референдума по внесению дополнений в Конституцию страны 30 апреля.
На тот момент сообщалось, что текст Конституции обновится на 65%.
Вчера, 30 апреля, в Узбекистане состоялся референдум по проекту закона о Конституции в новой редакции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018876-referendum-po-konstitutsii-v-uzbekistane-skolko-chelovek-podderzhali-popravki/