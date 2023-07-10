Токаев поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана

Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиеева с убедительной победой на выборах президента Республики Узбекистан.

Глава нашего государства назвал итоги голосования ярким свидетельством всенародной поддержки курса узбекского лидера, направленного на обеспечение устойчивого роста, стабильности и процветания государства.

В ходе беседы Токаев подтвердил приверженность дальнейшему углублению казахско-узбекских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

Президенты обменялись мнениями по вопросам практической реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Узбекистана огласила предварительные итоги президентских выборов, прошедших в стране в воскресенье, 9 июля. Согласно ее данным, действующий глава государства Шавкат Мирзиеев набрал 87,05% голосов избирателей.

Досрочные выборы в Узбекистане

Летом 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Конституцию Узбекистана через референдум, несмотря на то, что в стране парламент сам имеет право вносить изменения в Конституцию. Референдум состоялся 30 апреля.

Тогда в ЦИК страны сообщили, что итоговая явка на плебисците составила 84,54% от общего списка избирателей. При этом за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, высказалось 90,21% от принявших участие в голосовании.

Отмечалось, что среди поправок имеется пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

В начале мая текущего года президент Узбекистана объявил о проведении досрочных выборов главы государства.

Голосование состоялось в воскресенье, 9 июля. За первые три часа голосования в нем приняли участие более трети избирателей, поэтому выборы президента были признаны состоявшимися.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2028022-tokaev-pozdravil-prezidenta-uzbekistana-shavkata-mirzieeva-s-pobedoy-na-vyborah/