Мирзиеев объявил о досрочных выборах президента Узбекистана

Шавкат Мирзиеев во время визита в Берлин (2019). Архивное фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник, 8 мая, объявил о проведении досрочных выборов главы государства. Перевод его слов приводит издание Gazeta.uz.

О подписании указа он объявил 8 мая на встрече с главами палат Олий Мажлиса, партий, органов судебной и исполнительной власти, посвященной итогам недавно прошедшего референдума.

"Естественно, возникает вопрос, какова объективная необходимость в таком решении? – спросил президент. – Почему я сам отказываюсь от оставшихся трех с половиной лет своего президентского срока?"

Он ответил: "Вы сами видите, согласно нашему Основному закону, во-первых, реформируются все ветви власти, между ними серьезно меняются отношения и баланс".

"Во-вторых, обновленная Конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами, хокимами неотложные новые политические, социальные и экономические задачи", – продолжил глава государства.

"В-третьих, наш народ ждет от нас крайне важных и актуальных изменений и реформ во всех сферах", – отметил президент.

"В-четвертых, в нынешней ситуации, когда в мире и в регионе протекают острые и сложные процессы, самым актуальным и важным вопросом становится поиск и реализация правильного и эффективного пути развития", – сказал он.

"Дорогие и уважаемые соотечественники, все вы видите, что мы ставим перед собой еще более высокие цели", – продолжил Шавкат Мирзиеев.

"Мы и дальше продолжим вести работу по каждому вопросу, касающемуся жизни государства и общества, сегодняшнего и будущего развития, только и только с вами, нашим мудрым и великодушным народом", – заверил он.

"Не зря в нашем Основном законе закреплено, что народ – единственный источник государственной власти. С этой точки зрения в обновленной системе государственной власти мандат должен выдаваться только тому руководителю, которому доверяет наш народ, повторю, только наш народ", – заявил президент.

"Считаю, что в текущей ситуации это будет самым верным и справедливым решением", – отметил он.

Президент выразил уверенность, что выборы пройдут в полном соответствии с законом, открыто и прозрачно, что партии и кандидаты в президенты выдвинут новые идеи и инициативы, служащие миру и процветанию страны и благополучию народа.

Говоря о предпосылках, издание напоминает, что 6 мая в Избирательный кодекс были внесены поправки, касающиеся досрочных выборов президента, депутатов Законодательной палаты и членов Сената.

При назначении президентом досрочных выборов главы государства они должны быть проведены в течение двух месяцев.

Если президент распускает Законодательную палату, то выборы депутатов проводятся в течение трёх месяцев, если нижняя палата парламента принимает решение о самороспуске, то в течение двух месяцев. При роспуске Сената президентом выборы членов Сената проводятся в течение трёх месяцев, а при самороспуске – в течение одного месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019750-mirzieev-obyavil-o-dosrochnyh-vyborah-prezidenta-uzbekistana/