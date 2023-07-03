Шойгу впервые высказался о вооруженном мятеже в России

Сергей Шойгу. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытка вооруженного мятежа в России провалилась благодаря верности военнослужащих ВС РФ присяге и воинскому долгу, передает РИА Новости.

"Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный главнокомандующий (Владимир Путин – прим. ред.). Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России.

Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу", – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

Он отметил, что произошедшее не повлияло на действия группировок российских войск.

"Благодарю личный состав за добросовестную службу", – коротко отметил Шойгу.

Попытка вооруженного мятежа в России

В ночь с 23 на 24 июня в России заявили о вооруженном мятеже со стороны руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Позже в Сети появилось видео с самим Пригожиным, утверждавшем, что они взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром.

В своем официальном обращением к россиянам президент России Владимир Путин назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Вскоре стало известно, что техника ЧВК продвигается в сторону Москвы по территории Липецкой области.

Вечером 24 июня президент Беларуси Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры. После чего последний заявил о развороте колонн и отходе ЧВК "Вагнер" из городов России в полевые лагеря.

Через несколько дней после попытки мятежа уголовное дело по данному факту в России прекратили. Сам Пригожин, по официальной информации, должен уйти в Беларусь. Позже Лукашенко подтвердил прибытие ЧВК "Вагнер" в страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027353-glava-minoborony-rf-sergey-shoygu-vpervye-vyskazalsya-o-vooruzhennom-myatezhe-v-rossii/