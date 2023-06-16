Шварценеггер заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США
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Актер и политик Арнольд Шварценеггер в интервью изданию People заявил, что принял бы участие в предстоящей президентской гонке в США. Но не может, поскольку родился в Австрии.
75-летняя звезда боевиков Арнольд Шварценеггер в интервью с Крисом Уоллесом высказался о своем участии в выборах президента США в 2024 году.
"В Конституции (США – прим. ред.) сказано, что президент должен быть гражданином США, родившимся в этой стране. Если бы не это, стали бы вы баллотироваться в президенты?" – спросил Шварценеггера Уоллес.
"Ну, да, конечно", – без колебаний ответил собеседник.
Отметим, что Арнольд Шварценеггер иммигрировал в США в 1968 году, а американское гражданство получил в 1983 году.
"Я ясно вижу, как я могу выиграть эти выборы", – отметил экс-губернатор Калифорнии.
Он также в беседе заявил, что сейчас американцы голосуют на за кого-то, а против кого-то.
Добавим, что в 2021 году Шварценеггер назвал Трампа худшим президентом в истории страны.
По информации на официальном сайте Арнольда Шварценеггера, он родился в австрийском городе Тале в 1947 году и к 20 годам уже доминировал в соревновательном бодибилдинге, став самым молодым обладателем титула "Мистер Вселенная".
Эмигрировал в Америку в 1968 году и завоевал пять титулов "Мистер Вселенная" и семь титулов "Мистер Олимпия", после чего ушел из спорта и посвятил себя актерской деятельности. Позже он получил высшее образование в Университете Висконсина.
В 2003 году Шварценеггер стал 38-м губернатором штата Калифорния. Был женат на Марии Шрайвер – племяннице 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.
О выдвижении своих кандидатур официально объявили:
- действующий глава Джо Байден;
- экс-президент Дональд Трамп;
- республиканка Никки Хейли;
- губернатор Флориды Рон Десантис;
- экс-вице-президент Майк Пенс;
- племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший;
- мэр Майами Фрэнсис Суарес.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2025014-shvartsenegger-zayavil-o-zhelanii-vydvinut-svoyu-kandidaturu-na-vyborah-prezidenta-ssha/