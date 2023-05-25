Губернатор Флориды Рон Десантис выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. Это главный соперник Трампа среди республиканцев

Рон Десантис. Фото: Thomas Simonetti for The Washington Post via Getty Images

Губернатор Флориды Рон Десантис в среду подал в Федеральную избирательную комиссию США уведомление о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года. Он будет бороться за номинацию от Республиканской партии с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Через несколько часов Десантис объявил о выдвижении в своем твиттере, а также в беседе с Илоном Маском на платформе Twitter Spaces.

Эта презентация с участием Маска и его давнего друга и компаньона Дэвида Сакса оказалась омрачена техническими сбоями: трансляция, к которой поначалу подключились 300 тысяч человек, надолго "зависала" и прерывалась.

Ранее на мероприятии, организованном изданием Wall Street Journal, Маск объявил о том, что впервые заявление об участии в президентской гонке будет сделано в соцсетях. При этом остается неясным, поддерживает ли сам Маск кандидатуру Десантиса, согласившись вести эту дискуссию в твиттере и предоставив губернатору Флориды свою платформу.

Заявление Десантиса должно было совпасть по времени с началом сбора средств на его избирательную кампанию в Майами и положить конец продолжавшимся много месяцев пересудам среди его сторонников о том, захочет ли он на самом деле выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

Ожидается, что Десантис будет позиционировать себя как успешный консервативный политик с хорошим послужным списком и без скандальности, так присущей Трампу.

Некоторое время Десантис опережал по опросам Трампа и считался более перспективным соперником Джо Байдена. Однако в последние недели его популярность среди республиканцев заметно просела и он начал значительно отставать от Трампа.

Консерватор до мозга костей

Республиканец Рон Десантис стал губернатором Флориды в 2019 году, а в прошлом году он был триумфально переизбран с рекордным перевесом голосов. Уже тогда начались разговоры о том, что он вынашивает президентские амбиции и уже в следующем году может выставить свою кандидатуру на республиканских праймериз.

Политические взгляды Десантиса отличаются консерватизмом: он последовательно занимает жесткую позицию в вопросах гендерной идентичности, преподавания в школах расовых вопросов, а также выступает категорически против абортов.

Когда республиканцы штата предложили запретить учителям рассказывать детям о сексуальной ориентации, оставив обсуждение этой темы на усмотрение родителей, Рон Десантис заявил о своей поддержке этого законопроекта.

Активисты назвали документ "Не говори "гей" и предупреждали, что он может привести к нарушению прав ЛГБТ-учащихся.

Однако его электорату, похоже, такая позиция весьма импонирует: судя по результатам опросов, за три года руководства штатом губернатор Флориды нарастил популярность у избирателей из всех демографических категорий.

Микки Маус против

Жесткая консервативная позиция политика уже принесла ему один неприятный судебный иск. Гигант индустрии развлечений компания Disney обвинила губернатора Флориды в организации "кампании мести со стороны правительства".

Юридическое сражение началось в прошлом году, когда Disney выступил против того самого закона, запрещающего обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в начальных школах и поддержанного Десантисом.

После чего флоридские чиновники решили аннулировать два соглашения, которые давали компании Disney обширный контроль над расширением курортного комплекса. Десантис сказал, что не считает, что предоставление таких обширных полномочий частной корпорации отвечает интересам штата.

Соглашения были аннулированы правлением, назначенным Десантисом, 26 апреля, а буквально через несколько минут Disney подала в федеральный суд на Десантиса, назначенный им совет директоров и других должностных лиц штата, утверждая, что это - "целенаправленная кампания возмездия со стороны правительства".

Украинский вопрос

Позиция Десантиса по отношению к войне в Украине заметно отличается от политики администрации Джо Байдена.

В марте Десантис назвал эту войну "территориальным спором" между Россией и Украиной. Ему, правда пришлось объясниться после резкой критики в его адрес, но даже в том объяснении Десантиса проступало, что там "не всё так однозначно". Губернатор Флориды подчеркнул, что Россия не имела права вторгаться в суверенную страну, но не преминул отметить, что "там много этнических русских".

В апреле Рон Десантис, ранее скептически высказывавшийся по поводу массированной американской военной помощи Киеву, призвал к мирным переговорам между Россией и Украиной, против которых выступает Киев, настаивающий, что сначала Украине нужно вернуть свои законные территории.

"Вы не хотите оказаться в ситуации, подобной [битве при Вердене], когда у вас просто массовые потери, большие расходы и в конечном итоге патовая ситуация", - заявил Десантис в конце апреля в интервью японскому изданию Nikkei Asia, имея в виду самое продолжительное сражение Первой мировой войны, в котором было убито около 700 тысяч человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021961-gubernator-floridy-ron-desantis-vydvinul-svoyu-kandidaturu-na-post-prezidenta-ssha-eto-glavnyy-sopernik-trampa-sredi-respublikantsev/