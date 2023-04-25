Байден официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году

Джо Байден. Фото: Bloomberg/Getty Images

Действующий президент США Джо Байден официально объявил в своем Twitter-аккаунте, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году.

"У каждого поколения есть момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстоять свои основные свободы. Я верю, что это наш момент.

Вот почему я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов", – говорится в публикации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018210-bayden-ofitsialno-obyavil-ob-uchastii-v-vyborah-prezidenta-ssha-v-2024-godu/