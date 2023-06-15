Мэр Майами вступил в президентскую гонку США

Фрэнсис Суарес. Фото: Eva Marie Uzcategui / Bloomberg / Getty Images

Мэр Майами Фрэнсис Суарес подал документы, чтобы принять участие в соревнованиях за право стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, передает Politico.

По информации издания, он стал первым латиноамериканцем в президентской гонке. Суарес также утверждает, что может расширить привлекательность республиканцев на национальном уровне, особенно для латиноамериканцев.

Как пишет издание, 45-летний Суарес подал официальные документы в среду, всего через день после предъявления обвинения Трампу в центре Майами по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

Отмечается, что Суарес дважды избирался мэром Майами, муниципалитета с населением около 450 тыс. человек, дважды. Его отец также в прошлом занимал этот пост.

Претенденты на пост президента США в 2024 году

В середине апреля действующий глава США Джо Байден официально объявил об участии в выборах президента в 2024 году.

При этом бывший президент США Дональд Трамп также намерен вновь баллотироваться на пост главы государства. Более того, он уже начал предвыборную кампанию.

Третьим кандидатом на пост президента США может стать однопартиец Дональда Трампа Никки Хейли. В середине февраля она объявила о выдвижении своей кандидатуры на эту должность.

Также ранее сообщалось, что губернатор Флориды Рон Десантис подал уведомление в Федеральную избирательную комиссию США о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года.

На прошлой неделе стало известно, что очередным кандидатом в президенты США от республиканцев стал бывший вице-президент Майк Пенс.

Между тем праймериз назначены на весну 2024 года, чтобы определить, кто именно будет баллотироваться от Республиканской партии на президентских выборах в ноябре следующего года.

Кроме того, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший официально объявил, что баллотируется на пост главы государства в 2024 году.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2024834-mer-mayami-vstupil-v-prezidentskuyu-gonku-ssha/