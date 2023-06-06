Бывший вице-президент США Майк Пенс подал документы для участия в выборах

Майк Пенс. Фото: George Frey/Getty Images

В понедельник, 5 июня, ряд американских СМИ сообщил о том, что очередным кандидатом в президенты США стал бывший вице-президент Майк Пенс, который работал вместе с Дональдом Трампом.

По данным Bloomberg, вчера Майк Пенс подал документы для участия в президентских выборах в 2024 году в США. Таким образом, в гонке он столкнется со своим бывшим напарником Дональдом Трампом, во врем президентства которого Пенс занимал должность вице-президента.

Ожидается, что бывший вице-президент официально объявит о своей кампании завтра, 7 июня.

Как пишет издание, Майк Пенс более года готовил свою кандидатуру для участия в выборах на пост главы Белого дома. Он посещал штаты, выступая с программными речами и продвигая автобиографию.

"Но он до сих пор не вырвался с нижнего уровня кандидатов Республиканской партии с поддержкой менее 4% в среднем, судя по опросам", – пишут журналисты.

При этом, по данным CNN, при Трампе Пенс был его лояльным заместителем и всячески рекламировал как успехи администрации, так и успехи президента.

Он возглавлял целевую группу Белого дома по коронавирусу, которая координировала реакцию администрации на пандемию Covid-19 и закладывала основу для распространения вакцин вскоре после того, как Трамп и Пенс покинули свой пост.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023498-byvshiy-vitse-prezident-ssha-mayk-pens-podal-dokumenty-dlya-uchastiya-v-vyborah/