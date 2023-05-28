Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Александр Лукашенко предложил Казахстану присоединиться к Союзному государству, и тогда "будет ядерное оружие на всех". Интервью с белорусским лидером опубликовано в Telegram-канале журналиста РФ.

"Ну, а если кто-то переживает… Не думаю, что (президент Казахстана - прим. ред.) Токаев переживает по этому поводу… Но если вдруг, так никто не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. Это очень просто: в союз Беларуси и России надо вступать и все, и будет ядерное оружие на всех", – сказал Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину.

При этом президент Беларуси добавил, что сказанное является лишь его мнением, а не мнением россиян.

"Но думаю, что это возможно. Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться", – добавил он.

Напомним, еще в 2016 году председатель Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов предложил сформировать союзное государство, куда вошли бы Казахстан, Россия, Беларусь и Украина.

В ноябре 2021 года президенты Беларуси и России подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Позже главы двух государств заявили о прорыве в строительстве Союзного государства.

Отмечалось, что Союзное государство – это надгосударственное образование Беларуси и России с поэтапно организуемым единым пространством в различных сферах. Оно было основано в 2000 году.

В октябре прошлого года Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

В марте текущего года стало известно, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси. В ответ на эту новость представитель Госдепартамента США заявил, что Штаты не планируют корректировать свою ядерную стратегию из-за планов России по размещению ядерного оружия в Беларуси.

Между тем 25 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контроль за размещаемым на территории Беларуси нестратегическим ядерным оружием остается за Россией.

На этой неделе президент Казахстана в ходе заседания Евразийского экономического форума отметил, что в ЕАЭС есть Союзное государство с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Токаев подчеркнул, что у них "даже ядерное оружие – одно на двоих сейчас".

Позже пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что Казахстан не планирует вступать в какие-либо союзные государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022351-lukashenko-predlozhil-kazahstanu-vstupit-v-soyuznoe-gosudarstvo/