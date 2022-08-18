Лукашенко заявил о прорыве в создании Союзного государства

Александр Лукашенко. Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о прорыве в строительстве Союзного государства. Соответствующее заявление содержится в поздравлении госсекретарю Дмитрию Мезенцеву по случаю его дня рождения.

"В немалой степени благодаря вашему личному вкладу в процесс углубления белорусско-российских отношений мы совершили бесспорный прорыв в деле строительства Союзного государства, наполнили новым содержанием интеграционное сотрудничество", - гласит сообщение на официальном сайте президента Беларуси.

Союзное государство - надгосударственное образование Беларуси и России с поэтапно организуемым единым пространством в различных сферах. Было основано в 2000 году. Пост госсекретаря Союзного государства на данный момент занимает Дмитрий Мезенцев.

Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщал, что западные государства неоднократно заявляли о готовности сотрудничать со страной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983746-lukashenko-zayavil-o-proryve-v-sozdanii-soyuznogo-gosudarstva/