Путин и Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, передает БЕЛТА.

Об этом Лукашенко сообщил на совещании с военными и силовиками Беларуси.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь.

Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки – армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь", – сказал президент Беларуси.

Лукашенко отметил, что формирование данной группировки началось.

"Формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", – сказал Лукашенко.

При этом белорусский президент подчеркнул, что России сейчас "не хватало второго конфликта".

"Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. (…)

И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки", – поручил Александр Лукашенко министру обороны Беларуси

Также Лукашенко упомянул, что Беларусь якобы получила предупреждения о нанесении ударов со стороны Украины.

"Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины", – заявил он..

Напомним, в начале октября на совещании по военной безопасности в Минске Лукашенко подтвердил, что Беларусь участвует в "спецоперации" в Украине, но не посылает туда своих военных.

А сегодня, 10 октября, в Киеве прогремели серии взрывов. В украинской столице остановили работу метро, в городской ТЭЦ вспыхнул пожар. Часть областей Украины обесточена.

МВД страны тем временем озвучило число погибших из-за ударов по Киеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991947-putin-i-lukashenko-dogovorilis-o-razvertyvanii-sovmestnoy-regionalnoy-gruppirovki-voysk/