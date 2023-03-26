На план Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси ответили в США
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Представитель Госдепартамента США заявил, что Штаты не планируют корректировать свою ядерную стратегию из-за планов России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, передает CNN.
Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Патель заявил, что ведомство продолжит следить за последствиями плана России по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси, но не будет корректировать свою ядерную стратегию.
"Мы не видим ни причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, ни каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", – отметил он.
Напомним, вчера Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.
При этом, по словам другого представителя Госдепа, Россия и Беларусь уже некоторое время обсуждали это перемещение оружия, сделав несколько заявлений в течение прошлого года.
Подчеркивается, что ранее Вашингтон уже давал понять Путину, что любое применение ядерного оружия в Украине, даже маломощных тактических устройств, будет иметь последствия, но не стал уточнять, какими именно они будут.
Что говорил Джо Байден о возможности применения Россией тактического ядерного оружия
Отметим, что еще в конце сентября прошлого года американский президент Джо Байден заявил, что важно не допустить развязывания ядерной войны в мире. Об этом он высказался после того, как Путин пригрозил ядерным оружием при угрозе территориальной целостности России.
"Только сегодня президент Путин выступил с открытыми ядерными угрозами Европе, безрассудно пренебрегая обязанностями режима нераспространения. (…) В ядерной войне нельзя выиграть, и она никогда не должна быть развязана", – заявил президент США.
Позже, выступая в Нью-Йорке, он заявил, что Путин не шутил, говоря о возможности применения тактического ядерного оружия.
"Впервые с момента Карибского кризиса (напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние между СССР и США в октябре 1962 года – прим. ред.) у нас есть угроза применения ядерного оружия, если события продолжат развиваться так, как идут сейчас", – заявил Байден.
Еще через несколько дней американский лидер предположил, что Россия не рискнет применить ядерное оружие. При этом он подчеркнул, что Пентагон уже разработал варианты действий, если этот сценарий все-таки произойдет.
"Я не думаю, что он сделает это. Я думаю, что он безответственно говорит об этом: мировой лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине", – сказал он.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014079-na-plan-putina-razmestit-takticheskoe-yadernoe-oruzhie-v-belarusi-otvetili-v-ssha/