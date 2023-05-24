"Есть один деликатный момент": Токаев о концептуальной и идеологической основе ЕАЭС

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о концептуальной и идеологической основе ЕАЭС, сообщается в официальном Telegram-канале главы государства.

"Есть еще один деликатный момент, так сказать, концептуальная реальность или специфика, которую нам нужно учитывать. Это наличие в рамках Евразийского экономического союза Союзного государства в лице Беларуси и России.

Концептуальная и идеологическая основа этого Союза достаточно серьезная – это взаимное признание исторической общности белорусского и русского народа, признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа, одного государства", - заявил Токаев.

По словам президента, в ЕАЭС был создан уникальный прецедент.

"У нас есть в ЕАЭС Союзное государство, то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен – создание государства по формуле "Две страны – одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, даже ядерное оружие - одно на двоих сейчас", - отметил Токаев.

Тем не менее, он подчеркнул, что есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией.

"И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях. Это вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю, на этом экономическом форуме обсудить данную проблему", - заключил глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021946-est-odin-delikatnyy-moment-tokaev-o-kontseptualnoy-i-ideologicheskoy-osnove-eaes/