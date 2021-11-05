Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства

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Президенты Беларуси и России подписали интеграционный декрет Союзного государства, передает РИА Новости.

Декрет утверждает 28 союзных программ и основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Все союзные программы были одобрены в сентябре.

Они предполагают интеграцию валютных систем, платежных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам и другие аспекты.

"Он абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. Он связан с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан", - говорит российский президент.

По словам Путина, это серьезный шаг вперед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940679-putin-i-lukashenko-podpisali-dekret-soyuznogo-gosudarstva/