Акорда: Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства

Акорда. Иллюстративное фото: Facebook/AkordaPress

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай на своей странице в Facebook сообщил, что Казахстан не планирует вступать в какие-либо союзные государства.

Желдибай напомнил, что недавно президент Казахстана принял участие во II Евразийском экономическом форуме в Москве. В ходе мероприятия президент сделал ряд заявлений, которые сегодня довольно широко обсуждаются экспертным сообществом.

"В этой связи хотелось бы отметить, что ключевой месседж главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку. Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации.

Как подчеркнул президент, экономическая интеграция — это не самоцель, а одно из средств развития экономик и повышения благосостояния наших народов. То есть любые решения, принимаемые в рамках объединения, должны приносить результаты каждому отдельному его участнику и, прежде всего, гражданам всех государств ЕАЭС.

Кроме того, был затронут и вопрос так называемой разноуровневой интеграции. Действительно, сегодня два участника ЕАЭС – Россия и Беларусь – демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения. Это уникальный прецедент.

Как отметил глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели.

Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства", - написал пресс-секретарь Токаева.

Напомним, 24 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В тот же день глава государства и другие лидеры ЕАЭС выступили на Евразийском экономическом форуме в столице России.

В ходе своего выступления Токаев высказался о сотрудничестве с Китаем, а также о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития ЕАЭС. По его словам, прежде всего нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Кроме того, президент Казахстана высказался о наличии в рамках Евразийского экономического союза Союзного государства в лице Беларуси и России.

"Концептуальная и идеологическая основа этого Союза достаточно серьезная – это взаимное признание исторической общности белорусского и русского народа, признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа, одного государства", - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что это уникальный прецедент в мировой истории.

"У нас есть в ЕАЭС Союзное государство, то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен – создание государства по формуле "Две страны – одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, даже ядерное оружие - одно на двоих сейчас", - отметил глава Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022150-akorda-kazahstan-ne-nameren-vstupat-v-kakie-libo-soyuznye-gosudarstva/