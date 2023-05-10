Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Постановляю призывать в 2023 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", – говорится в тексте.

Отмечается, что в соответствии с указом правительство РФ и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.

Данный указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Частичная мобилизация в России в 2022 году

В России 21 сентября прошлого года было объявлено о начале частичной мобилизации, после чего из страны начали массово уезжать граждане. Многие из них въезжали в Казахстан – из-за этого на границе двух стран образовались огромные очереди из авто. В некоторых казахстанских городах были открыты усиленные ЦОНы для иностранцев.

О завершении мобилизации Минобороны России заявило 31 октября. Позже это подтвердил и сам Путин.

При этом в январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему указ о частичной мобилизации продолжает действовать, несмотря на то, что сама мобилизация была завершена.

В апреле Госдума РФ приняла законопроект, который вводит электронные повестки для военнообязанных. Также российские депутаты одобрили другие поправки, связанные с военной службой. Согласно документу, повестка в военкомат будет считаться полученной, когда будет размещена в личном кабинете военнообязанного на портале "Госуслуг".

Позже глава комитета по обороне Госдумы и бывший замминистра обороны Андрей Картаполов сообщил, что новые правила воинского учета и призыва в российскую армию реформируют систему "мобилизационного развертывания".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020020-putin-podpisal-ukaz-o-prizyve-zapasnikov-na-voennye-sbory/