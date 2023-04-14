Россию готовят к "мобилизационному развертыванию". Чем это отличается от второй волны мобилизации?

Жители России, призванные в армию во время мобилизации. Фото: Stringer/AFP via Getty Images

Новые правила воинского учета и призыва в российскую армию реформируют систему "мобилизационного развертывания", заявил их соавтор, глава комитета по обороне Госдумы и бывший замминистра обороны Андрей Картаполов. Означает ли это подготовку к мобилизации?

Выступая в среду вечером в эфире телеканала "Россия 1", Картаполов заявил, что поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", экстренно принятые Госдумой и одобренные Советом Федерации в среду, нужны для модернизации российской системы "мобилизационного развертывания" с уровня "середины прошлого века" до "самой передовой в мире".

Первым на эти слова депутата в "Твиттере" журналист Андрей Захаров (внесен российскими властями в реестр "иноагентов").

Би-би-си разбиралась, как принятие поправок "об электронных повестках" может быть связано с возможной новой волной мобилизации, об отсутствии планов которой постоянно твердят российские власти.

Что такое "мобилизационное развертывание"?

Определения этого понятия в российском законодательстве нет, хотя оно часто фигурирует в текстах законов.

По закону "О воинской обязанности и военной службе" именно для мобилизационного развертывания создается "запас Вооруженных сил" - он предназначен для их доукомплектования на трех этапах: "в период мобилизации, приведения их в боевую готовность и в военное время".

По закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в подготовку входят учения и тренировки по мобилизационному развертыванию.

Что означает такое развертывание, в открытых источниках объясняет лишь не имеющий юридической силы военно-энциклопедический словарь на сайте Минобороны России. Военные так называют мероприятия по "планомерному переводу военной организации государства с мирного на военное время". В том числе - доукомплектование личным составом до "потребности военного времени" в "период мобилизации".

То есть в словаре нет четкого ответа на вопрос, относится ли мобилизационное развертывание к мирному или военному времени.

Развертывание, по версии Минобороны России, может быть общим (на всей территории страны) или частичным (на отдельных стратегических направлениях или в районах).

"Призыв граждан, пребывающих в запасе", в рамках мобилизационного развертывания проводится по приказам министра обороны, объясняет словарь. Должны ли эти приказы быть опубликованы, не уточняется.

Как связаны поправки с "мобилизационным развертыванием"?

Готовность военкоматов к мобилизационному развертыванию министр обороны Сергей Шойгу обсуждал еще в августе 2021 года - отчет о совещании есть на сайте Минобороны. По его данным, современными автоматизированными системами "мобилизационного развертывания" к тому моменту были оснащены более 30% военкоматов, а системой воинского учета - 98%.

Три четверти военкоматов имели доступ к интернету через "конфиденциальные каналы" Минобороны.

При этом начальник главного организационно-мобилизационного управления Минобороны России Евгений Бурдинский объяснял, что военкоматы, даже имеющие возможности оцифровки данных, связаны "закрытым контуром" их обработки - они не могут взаимодействовать с населением через системы госуслуг. Генерал Бурдинский просил исправить "такое положение дел" и жаловался, что для постановки человека на воинский учет требуется более полутора месяцев, так как военкоматы получают документы из разных органов и учреждений на бумаге.

На том же совещании говорилось, что полное завершение оснащения "современными средствами автоматизации, телекоммуникации и каналами связи" запланировано как раз на 2023 год. Поправки же, принятые Госдумой на этой неделе, легализуют электронное взаимодействие военных и гражданских информсистем и, по-видимому, позволят резко ускорить "мобилизационное развертывание".

Может ли начаться вторая волна мобилизации без новых указов президента?

Да, вторая волна мобилизации в России возможна - хотя бы потому, что указ Владимира Путина о частичной мобилизации не отменен, период мобилизации продолжает действовать.

О завершении призыва по мобилизации докладывал Шойгу, но ни одного документа, это подтверждающего, не опубликовано.

Формально повестки пребывающим в запасе о призыве по мобилизации военкоматы могут рассылать в любой момент и в любом количестве, сказал Би-би-си глава правозащитной организации "Гражданин. Армия. Право" (объявлена в России "иностранным агентом") Сергей Кривенко.

"Военкоматы могут возобновить мобилизацию плавно, а рассылать повестки небольшому числу людей в отдельных регионах параллельно с призывом на срочную службу и вербовками. Ограничены они лишь техническими возможностями - сейчас все заняты призывом на срочную службу, так что новую волну мобилизации до его завершения вряд ли начнут", - считает Кривенко.

Новые правила призыва и воинского учета, по его мнению, сформулированы нечетко, как и понятие "мобилизационное развертывание".

Реестр повесток, согласно поправкам, создается для граждан, "подлежащих призыву". По закону "О воинской обязанности и военной службе" это граждане призывного возраста, "не пребывающие в запасе", то есть срочники.

"Однако реестр воинского учета касается всех военнообязанных, так что можно ожидать, что в реестр повесток, который будет автоматически формироваться из данных реестра учета, попадут все виды повесток - о явке для призыва на срочную службу или по мобилизации, а также для уточнения данных", - прогнозирует Кривенко.

Есть ли отличия в ограничении прав "уклонистов" от срочной службы и от мобилизации?

Сейчас ограничения их прав отличаются - после вступления поправок в силу они по сути будут унифицированы.

Для срочника выезд из страны пока ограничивается не с момента направления ему повестки, а с момента принятия призывной комиссией решения о его призыве или направлении на альтернативную гражданскую службу. Автоматически это не работало, говорит Кривенко. Комиссия может уведомить погранслужбы о запрете выпускать конкретного призывника, если он не явился для отправки в часть и не обжаловал решение о призыве (сейчас в таком случае его действие приостанавливается - поправки это отменяют).

По новым правилам выезд из страны запрещается призывникам, получившим повестку - со дня, когда она считается врученной (вручение в руки под расписку для этого больше не требуется). В случае с "Госуслугами" - когда появилась в личном кабинете.

В случае объявления призыва по мобилизации выезжать из страны без разрешения военкомата и сейчас прямо запрещено всем пребывающим в запасе. Осенью мужчин часто останавливали на погранпунктах и в аэропортах. Но полностью отладить эту работу было трудно, полагает Кривенко.

Реестры и электронные повестки максимально упростят закрытие границ для "уклонистов", уверен эксперт.

При этом все остальные ограничения прав - на регистрацию ИП или "самозанятости", имущества, управление автомобилем, получение кредита, продажу квартиры по новым правилам вводятся для всех военнообязанных.

Юристы организации "Призыв к совести" опасаются, что сделки с недвижимостью нельзя будет провести и по доверенности - кроме того, дополнительные ограничения на выплаты и льготы могут вводить еще и региональные власти.

В случае второй волны мобилизации таким ограничениям будет подвергнуто большинство мужского населения страны, полагают эксперты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016797-rossiyu-gotovyat-k-mobilizatsionnomu-razvertyvaniyu-chem-eto-otlichaetsya-ot-vtoroy-volny-mobilizatsii/