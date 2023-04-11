В России призывникам, получившим повестки, запретят выезжать из страны

Здание Госдумы. Фото: Konstantin Aksenov / Getty Images

Госдума РФ приняла законопроект, который вводит электронные повестки для военнообязанных. Также российские депутаты одобрили другие поправки, связанные с военной службой.

Как сообщает РИА Новости, сегодня Государственная дума России приняла законопроект, которым вводятся электронные повестки. Они будут дублировать бумажные.

Отмечается, что повестка в военкомат будет считаться полученной, когда будет размещена в личном кабинете военнообязанного на портале "Госуслуг".

Более того, повестку предлагается считать врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, если повестка не считается врученной другими способами.

Согласно поправкам, россиянам, подлежащим призыву и получившим повестки, будет запрещено покидать территорию страны до явки в военкомат.

Также Госдума одобрила поправку, которая предполагает ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке.

При этом, как пишет Telegram-канал издания "Коммерсантъ", депутат КПРФ Нина Останина во время заседания Госдумы высказалась о принятии закона об электронных повестках и реестре военнообязанных.

По ее словам, принятие целого законопроекта с такой скоростью — это неуважение к депутатам, которые не смогут ответить избирателям за содержание каждой поправки.

"Такого еще не было на моей памяти — чтобы принимать целый закон после того, как мы прослушали телевизионное интервью (главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова – прим. ред.) и за два часа сидя в этом зале", – приводит слова Останиной Telegram-канал BAZA.

В Сети на фоне нововведений в законодательство стали появляться слухи о новой волне мобилизации. По этому поводу высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным РИА Новости, говоря про перспективы второй волны частичной мобилизации, он заявил, что в Кремле на этот счет изменений позиции не было и нет – в середине марта Песков говорил, что никаких обсуждений насчет новой волны частичной мобилизации в Кремле не ведется.

"Нет, по-прежнему не было, и нет. (...) Нет никакой второй волны", – подчеркнул он.

Частичная мобилизация в России в 2022 году

Напомним, что 21 сентября 2022 года в России было объявлено о начале частичной мобилизации, после чего из страны начали массово уезжать граждане. Многие из них въезжали в Казахстан – из-за этого на границе двух стран образовались огромные очереди из автомобилей.

В некоторых казахстанских городах были открыты усиленные ЦОНы для иностранцев. О завершении мобилизации Минобороны России заявило 31 октября. Позже это подтвердил и сам Путин.

О завершении мобилизации Минобороны России заявило 31 октября. Позже это подтвердил и сам Путин.

При этом в январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему указ о частичной мобилизации продолжает действовать, несмотря на то, что сама мобилизация была завершена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016370-v-rossii-prizyvnikam-poluchivshim-povestki-zapretyat-vyezzhat-iz-strany/