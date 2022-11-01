Путин подтвердил, что мобилизация в России завершилась

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в стране. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана, сообщается на официальном сайте Кремля.

Журналисты в ходе пресс-конференции поинтересовались у российского лидера, завершилась ли частичная мобилизация, а также стоит ли ждать соответствующего указа.

"Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она (мобилизация – прим. ред.) завершена. Но она завершена. Точка поставлена", — заявил Путин.

Он также назвал число мобилизованных, не участвующих в боевых действиях.

"Обращаю внимание на то, что было сказано министром обороны при докладе: 41 тысяча находится в боевых порядках Вооруженных сил. Это значит, что 260, точнее, 259 тысяч – часть из них находится в войсках, в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, а остальная часть находится на полигонах", — пояснил Путин.

Напомним, накануне в Минобороны РФ заявили, что все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены.

О частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября. Как пояснял Шойгу, она была нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров. Призыву подлежали 300 тыс. человек, в первую очередь — имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995223-putin-podtverdil-chto-mobilizatsiya-v-rossii-zavershilas/