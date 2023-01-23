Указ о частичной мобилизации россиян продолжает действовать, заявили в Кремле

Военнослужащий. Иллюстративное фото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему указ о частичной мобилизации продолжает действовать, несмотря на то, что сама мобилизация была завершена в октябре.

Как пишет РИА Новости, цитируя Пескова, завершен был лишь призыв граждан на военную службу. Другие задачи, предусмотренные указом, реализуются и сейчас.

"Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач.

Минобороны собственно рапортовало как раз о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен", - сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация также включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил.

"Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное. В этой части это продолжает работать", - отметил Песков.

Что касается призыва по частичной мобилизации, Песков подчеркнул, что этот процесс был завершен, и здесь нужно ориентироваться на слова и заявления президента РФ.

Напомним, о частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября. Сообщалось, что призыву подлежали 300 тыс. человек, в первую очередь — имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

После объявления частичной мобилизации россияне массово начали выезжать из страны в другие государства, в том числе и в Казахстан. На российско-казахстанской границе начали образовываться огромные очереди из автомобилей. В некоторых казахстанских городах были открыты усиленные ЦОНы для иностранцев.

О завершении мобилизации Минобороны России заявило 31 октября. Позже это подтвердил и сам Путин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006421-ukaz-o-chastichnoy-mobilizatsii-rossiyan-prodolzhaet-deystvovat-podtverdili-v-kremle/