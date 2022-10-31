В России завершилась частичная мобилизация

Солдаты. Иллюстративное фото: Sergio Herrera/Getty Images

Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены, заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве сообщили о дальнейшей работе военных комиссариатов и пунктов сбора, пишет РИА Новости.

"В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", - заявили в МО.

Кроме того, сообщается, что пункты сбора, которые использовались для этих целей, вернутся к работе по прежнему назначению.

Личному составу военкоматов, который был задействован в призыве граждан, находящихся в запасе, предписали вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме, добавили в Минобороны.

Напомним, о частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября. Как пояснял Шойгу, она была нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров. Призыву подлежали 300 тыс. человек, в первую очередь — имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

Добавим, что определенный срок службы для призванных в ходе частичной мобилизации не был установлен. Предполагается, что они будут демобилизованы после окончания "специальной военной операции".

14 октября Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в России завершится в течение двух недель.

На днях Сергей Шойгу сообщил Владимиру путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1995111-v-rossii-zavershilas-chastichnaya-mobilizatsiya/