Лувр в Париже приостановил работу из-за забастовки сотрудников музея (видео)

Протесты у Лувра. Фото: Carl Court/Getty Images

Сотрудники Лувра в Париже вышли в понедельник, 27 марта, на забастовку с требованием отмены пенсионной реформы, в связи с этим музей временно закрыт, передает РИА Новости.

Как пишет агентство, десятки сотрудников музея по призыву профсоюза вышли на протесты против повышения пенсионного возраста. Из-за чего Лувр приостановил работу. Более того, демонстранты заблокировали вход в музей и не пропускают посетителей.

Между тем, по информации корреспондента агентства, обстановка на акции протеста остается спокойной.

"Блокада Лувра является частью нашей борьбы против пенсионной реформы Эммануэля Макрона, который хочет нам ее навязать вопреки общественному мнению. Мы намерены бастовать весь день, так что Лувр будет закрыт сегодня", – рассказал в беседе с агентством один из протестующих.

Представители Лувра в соцсетях также подтвердили приостановку работы и поблагодарили посетителей за понимание.

"Лувр закрыт с 09:00 по парижскому времени по инициативе профсоюза музейных работников. (…) Эта акция проводится в рамках продолжающейся мобилизации работников культуры против пенсионной реформы", – цитирует сообщение, опубликованное на сайте профцентра, ТАСС.

Добавим, что, согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Лувр – это национальный музей Франции, который находится в старинном королевском дворце в центре Парижа. Лувр является самым посещаемым художественным музеем в мире, коллекция которого охватывает работы от древних цивилизаций до наших дней.

Пенсионная реформа во Франции

10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект пенсионный реформы, который стал причиной массовых протестов по всей стране. Организаторами забастовок выступили восемь ведущих профсоюзов страны. Тогда в демонстрациях приняли участие порядка 1,12 миллиона человек, в Париже – около 80 тыс. человек.

Позднее в том же месяце глава кабмина Франции выступила с заявлением, она сообщила, что власти страны намерены повысить возраст выхода на пенсию до 64 лет, несмотря на протесты со стороны граждан.

После этого не менее полумиллиона протестующих вновь вышли на улицы городов по всей республике в знак протеста планов повышения пенсионного возраста. В забастовках участвовали учителя начальных школ, воспитатели детских садов, работники транспортного и энергетического сектора, а также работники общественного радио.

Отмечалось, что законопроект, который стал основой предвыборной платформы Эммануэля Макрона в апреле прошлого года, был крайне важен для президента, поэтому власти и не собирались его отзывать.

10 марта, несмотря на массовые протесты и забастовки, французские сенаторы все же проголосовали за повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. А 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн официально объявила о принятии этого закона.

Позже стало известно, что правительство Франции решило принять резонансный закон без голосования в Национальной ассамблее – нижней палате парламента. В поддержку закона проголосовал сенат, однако перед началом сессии в Национальной ассамблее Макрон решил воспользоваться особым правом, прописанным во французской конституции, по которому он может попросить главу кабмина принять закон без голосования.

На прошлой неделе сразу в нескольких городах Франции прошли акции протеста против пенсионной реформы. В Париже на улицы вышли около 119 тыс. демонстрантов. При этом представители профсоюзов заявили о 3,5 млн протестующих во всей Франции и 800 тыс. человек в столице. Более того, мирные митинги переросли в погромы, было арестовано почти 200 человек.

А недавно сообщалось, что британский король Карл III отложил государственный визит во Францию из-за протестов против пенсионной реформы.

Между тем пенсионный возраст во Франции так и остается одним из самых низких в Европе. Для сравнения – пенсионный возраст в Италии и Германии составляет 67 лет, в Великобритании – 66, в Испании – 65.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014229-luvr-priostanovil-rabotu-iz-za-zabastovki-sotrudnikov-muzeya-video/