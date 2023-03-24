Британский король Карл III отложил государственный визит во Францию из-за протестов против пенсионной реформы

Карл III и Эммануэль Макрон. Фото: Pool/Getty Images

Первый государственный визит короля Великобритании Карла III во Францию, который должен был начаться в воскресенье, решено отложить, поскольку в стране не утихают массовые протесты против повышения пенсионного возраста.

О переносе визита официально сообщил Елисейский дворец, хотя накануне французские власти уверяли, что никаких опасений по поводу безопасности монарха нет и поездка состоится в соответствии с утвержденным планом.

Визит должен был продлиться три дня и окончиться во вторник совместным ужином короля Карла с президентом Эммануэлем Макроном в Версальском дворце. Однако именно на этот день французские профсоюзы наметили очередную национальную демонстрацию.

С начала года это будет уже десятый день массовых протестных выступлений.

О новой дате визита Карла III пока не сообщается.

Демонстрации и беспорядки

Прошедшие накануне протестные выступления против планов повышения пенсионного возраста стали самыми массовыми в стране с начала года.

По данным министерства внутренних дел, в четверг на улицы городов по всей стране вышло более миллиона протестующих, из них около 120 тысяч в Париже. В столице демонстрации местами переросли в беспорядки, и полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

По всей стране было задержано 475 человек, 441 сотрудник полиции получил ранения.

Лидеры профсоюзов призывают продолжать протестные выступления, чтобы не допустить повышения пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. Следующая демонстрация намечена на вторник.

Во время визита Карл III должен был посещать Бордо, где в четверг вечером после дня протестов и столкновений подожгли входную дверь городской ратуши. Кто именно совершил поджог, пока неизвестно, пожарные быстро потушили огонь.

В Париже, как сообщает Рейтер, в ходе в целом мирных демонстраций время полиции несколько раз приходилось усмирять протестующих в масках, когда те начинали бить витрины или сносить мебель. Демонстранты бросали в полицейских камни и файеры, в ответ те применили слезоточивый газ.

В результате столкновений один из полицейских потерял сознание, но его быстро перенесли в безопасное место.

"Демонстрация и выражение своего несогласия - право каждого, - написала в Твиттере премьер-министр Франции Элизабет Борн. - Но то насилие и та деградация, свидетелями которых мы стали сегодня, неприемлемы. Я благодарна полиции и спасателям, пришедшим на помощь".

"Я против этой реформы, и против того, что демократия больше ничего не значит, - цитирует одного из демонстрантов агентство Reuters. - Нас просто достало, что никто не отстаивает наши интересы".

"Только протестами мы можем добиться того, чтобы нас услышали, поскольку никакие другие способы … не смогли убедить власти отказаться от этой реформы", - сказал другой протестующий агентству AFP.

В результате акций протеста по всей стране было нарушено движение поездов, временно приостановлена работа нефтеперерабатывающих заводов, а учителя и сотрудники парижского аэропорта имени Шарля де Голля массово не вышли на работу.

Закрытыми для туристов в четверг оказались также Эйфелева башня и Версальский дворец, где до отмены визита планировался ужин короля Карла III с президентом Макроном.

Сообщается также, что в Руане на севере страны серьезную травму руки получила молодая женщина. По словам свидетелей, в нее попала светошумовая граната, выпущенная полицией для разгона демонстрантов, в результате чего женщине оторвало палец.

Столкновения с полицией происходили и в других городах, таких как Нант, Ренн и Лорьян.

Профсоюзы и левые политические силы считают, что демонстрации должны возыметь необходимый эффект, однако как ситуация будет развиваться дальше, пока непонятно.

Власти надеются, что со временем протесты ослабнут, а насилие на улицах оттолкнет людей.

С начала года во Франции провели уже девять демонстраций протеста, и во вторник профсоюзы страны призывают людей выйти на улицы в десятый раз.

Парижские сборщики мусора, начавшие забастовку против пенсионной реформы еще 6 марта, продлили ее до следующего понедельника.

Беспорядки вызваны решением правительства провести закон о повышении пенсионного возраста через нижнюю палату парламента, где у нее нет абсолютного большинства, без голосования.

В рамках реформы возраст выхода на пенсию во Франции увеличивается с 62 до 64 лет, а необходимый для этого стаж работы - с 41,5 до 43 лет. Макрон настаивает, что без этих изменений пенсионная система не сможет оставаться на плаву из-за старения населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013977-britanskiy-korol-karl-iii-otlozhil-gosudarstvennyy-vizit-vo-frantsiyu-iz-za-protestov-protiv-pensionnoy-reformy/