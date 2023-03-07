Протесты и забастовка во Франции: организаторы ожидают выхода на улицы "миллионов"

Протесты во Франции. Фото: Nicolas Tucat/AFP via Getty Images

Во Франции прекратились поставки бензина со всех НПЗ, почти не ходит общественный транспорт и закрыты многие школы. По разным оценкам, на улицы вышло от 1,1 до 1,4 млн человек. Общенациональная забастовка и протесты - возможно, самые крупные за последние десятилетия - связаны с президентской пенсионной реформой.

"Сегодня начинается бой. Мы можем сказать, что через несколько часов вся страна остановится по мере того, как к бою присоединяются представители одной профессии за другой. В большом количестве секторов, которые играют решающую роль в жизни нашей страны, забастовка может быть продлена. Мы ожидаем, что завтрашний и послезавтрашний дни будут днями очень интенсивной и справедливой социальной мобилизации", - заявил утром во вторник бывший депутат от левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон.

Лидеры профсоюзов настроены очень решительно. Накануне один из них, Эммануэль Лепен, сказал, что цель забастовок - "поставить французскую экономику на колени".

На фоне забастовки в стране начались первые уличные протесты. В конфедерации профсоюзов планируют 260 демонстраций по всей Франции, к которым, как они рассчитывают, присоединятся миллионы людей. Однако, по оценке источников AFP в полиции, там ожидают, что на улицу во вторник выйдет от 1,1 до 1,4 млн человек.

Самая уязвимая для забастовок и важная для французской экономики областей - это поставка топлива с восьми французских нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих таким компаниям как Total и Esso-ExxonMobil. Утром во вторник Всеобщая конфедерация труда (CGT) заявила, что члены ее профсоюзов заблокировали все выезды с НПЗ и поставка топлива с них полностью прекращена.

Это уже пятый одиночный день забастовок во Франции с начала января. Профсоюзы требуют отозвать законопроект, повышающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году. Правительство ранее согласилось снизить пенсионный возраст до 64 вместо 65, как изначально предлагалось в проекте закона, и согласилось гарантировать минимальную пенсию в размере 1200 евро для всех.

Законопроект, который был основой предвыборной платформы Эммануэля Макрона в апреле прошлого года, крайне важен для президента, и власти не намерены его отзывать. Поддержка Макрона слаба: после победы он сам признал, что многие из проголосовавших поддержали его только потому, что не хотели видеть у власти лидера правых Марин ле Пен. В этой ситуации отзыв законопроекта был бы для президента равносилен раннему концу его второго срока.

Положение Макрона

Даже если во Франции поднимут пенсионный возраст до 64 лет, он останется одним из самых низких Европе. Для сравнения - пенсионный возраст в Италии и Германии составляет 67 лет, в Великобритании - 66, в Испании - 65.

Эммануэль Макрон неоднократно повторял, что жителям Франции нужно "больше работать", и сделал повышение пенсионного возраста частью своего политического манифеста на выборах в прошлом году.

Несмотря на предупреждения советников о том, что непопулярная реформа почти сразу после коронавирусного карантина может привести к резкой реакции общества, в январе проект реформ был представлен премьер-министром Элизбет Борн. После этого левые партии внесли на обсуждение больше 7000 поправок в проект, что замедлило его прохождение в парламенте.

Сейчас цель правительства - заручиться поддержкой парламента к середине марта, или, самое позднее, к концу месяца.

"Для Эммануэля Макрона повернуть назад было бы равносильно отречению, - заявил в воскресенье сторонник реформы, правый сенатор Брюно Реталье. Если он отзовет законопроект сейчас, то не сможет дальше проводить реформы. Его срок закончится".

Судя по опросам общественного мнения, большинство французов поддерживают профсоюзы и забастовку и выступают против повышения пенсионного возраста. Однако в то же время две трети опрошенных считают, что пенсионный возраст в итоге будет повышен.

Несмотря на то, что против реформы часто выступают в небольших и среднего размера городах, где также традиционно проживают сторонники правых, в парламенте правые Макрона, скорее всего, поддержат, и законопроект будет принят, считают аналитики.

"Повернуть вспять такой проект - очень сложно и маловероятно. Даже лидеры оппозиции вряд ли в это верят", - заявил аналитик исследовательского института Cevipof в интервью французскому телевидению в понедельник.

Пока французские забастовки не причиняли серьезного экономического ущерба, законопроект о пенсионной реформе все же продвигается в парламенте. Однако если блокировка НПЗ продолжится, это может отразиться на ценах на продукты.

Глава сети супермаркетов Les Mousquetaires Тьери Котийяр заявил, что в ее запасах бензин может кончиться к концу недели. Официальный представитель правительства Оливье Веран во вторник заявил, что власти "не хотят, чтобы французы становились жертвами долгосрочной блокады".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012103-protesty-i-zabastovka-vo-frantsii-organizatory-ozhidayut-vyhoda-na-ulitsy-millionov/