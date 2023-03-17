Макрон решил протолкнуть спорный закон о пенсиях без голосования. В Париже - беспорядки

Беспорядки во Франции. Фото: Firas Abdullah/Anadolu Agency via Getty Images

Правительство Франции пошло на неоднозначный шаг и решило принять резонансный закон о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальной ассамблее - нижней палате парламента. На площади Согласия в Париже вспыхнули беспорядки.

Этот закон крайне непопулярен среди французов, он вызвал массовые протесты и забастовки по всей стране. Но президент страны Эммануэль Макрон заявляет, что это важнейшая реформа, без которой экономику страны ждет печальное будущее из-за стареющего населения и растущего дефицита пенсионных средств.

После принятия закона протесты возобновились. На парижской площади Согласия и в ее окрестностях протестующие жгли сваленный в кучи мусор и бросали в полицейских камнями. Полиция отвечала струями из водомета и гранатами со слезоточивым газом.

Беспорядки во Франции. Фото: Firas Abdullah/Anadolu Agency via Getty Images

Как передавали корреспонденты Би-би-си около девяти вечера по Парижу, к этому времени полицейские, сомкнув ряды, со щитами и дубинками, вытеснили большую часть протестующих с площади, но какое-то их число еще оставалось на месте.

Ранее в четверг в поддержку закона проголосовал Сенат, однако перед началом сессии в Национальной асамблее президент Макрон решил воспользоваться особым правом, прописанным во французской Конституции, по которому он может попросить премьер-министра принять закон без голосования.

Митинги во Франции. Фото: Firas Abdullah/Anadolu Agency via Getty Images

"Мы не можем заключать пари о будущем пенсионной системы, эта реформа необходима", - сказала в парламенте премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Как передает корреспондент Би-би-си в Париже Хью Сколфилд, представители партии Макрона провели все утро в попытках уговорить парламентариев голосовать за закон, но когда стало понятно, что четкого перевеса мнений в их сторону нет, Макрон решил перестраховаться и воспользоваться параграфом 3 статьи 49 Конституции.

Однако эта же статья позволяет оппозиции выступить с предложением о вотуме недоверия, а протесты на улицах, вероятнее всего, только усилятся, так как многие в стране посчитают применение статьи антидемократическим.

Предвыборное обещание Макрона

Согласно резонансной реформе, возраст выхода на пенсию во Франции должен увеличиться с 62 до 64 лет, а необходимый для этого стаж работы - с 41,5 до 43 лет.

Этот закон является крайне важным для Макрона. Его предвыборная кампания в прошлом году была основана на обещании сделать экономику страны более конкурентоспособной в мире, включая заявления о том, что Франция "должна больше работать".

Победив на выборах в июне 2022 года без существенного перевеса, партия Макрона не набрала большинства голосов в парламенте, и сейчас президент возглавляет центристское правительство меньшинства. Его авторитет в стране висит на волоске, и неудача в парламенте стала бы для Макрона сильнейшим политическим ударом.

При этом пенсионная реформа крайне непопулярна среди жителей страны. По опросам общественного мнения, с ней категорически не согласны около двух третей французов.

За последние полтора месяца во Франции прошла волна забастовок госслужащих, работников транспорта, нефтяников, учителей и сотрудников портов.

Наиболее массовые протесты прошли 7 марта, когда на улицы французских городов, как крупных так и небольших, вышло около 1,3 млн человек.

А из-за продолжающейся забастовки мусорщиков в Париже на улицах столицы скопились груды неубранных черных мешков, источающих неприятный запах и привлекающих крыс.

Аргументы за и против

62 года - самое низкое значение пенсионного возраста в западной Европе.

Даже если во Франции поднимут пенсионный возраст до 64 лет, он останется одним из самых низких Европе. Для сравнения - пенсионный возраст в Италии и Германии составляет 67 лет, в Великобритании - 66, в Испании - 65.

Несмотря на предупреждения советников о том, что непопулярная реформа вскоре после пандемии может привести к резкой реакции общества, в январе проект был внесен в парламент.

После этого левые партии внесли на обсуждение больше 7000 поправок в проект, что замедлило его прохождение в парламенте. Изначально Макрон предлагал повысить пенсионный возраст до 65 лет, но после обсуждений снизил планку до 64.

Критики законопроекта называют его социально несправедливым, отмечая, в частности, что представителям профессий, не требующих высшего образования, придется в общей сложности работать намного дольше, чем тем, у кого есть возможность несколько лет учиться перед тем, как начать работать.

Профсоюзы и представители оппозиционных партий предлагают вместо повышения пенсионного возраста компенсировать дефицит пенсионных средства за счет более высоких налогов с прибылей корпораций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013239-makron-reshil-protolknut-spornyy-zakon-o-pensiyah-bez-golosovaniya-v-parizhe-besporyadki/