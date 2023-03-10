Сенат Франции одобрил повышение пенсионного возраста

Флаг Франции. Фото: pexels.com

Французские сенаторы проголосовали за повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Одобрение законопроекта прошло несмотря на массовые протесты и забастовки.

За принятие данного закона проголосовал 201 депутат французского сената, против - 115, пишет DW.

По информации корреспондентов, французское правительство стремится перестроить пенсионную систему страны, несмотря на сильную оппозицию со стороны профсоюзов.

Помимо повышения пенсионного возраста до 64 лет, Макрон, который был инициатором данной реформы, стремится сократить период выплат, необходимый для получения полной государственной пенсии.

Правительство Макрона утверждает, что непопулярные меры необходимы для укрепления пенсионной системы на будущее.

Протесты во Франции

19 января по всей Франции прошли акции протеста на фоне общенациональной забастовки против пенсионной реформы. Организаторами выступили восемь ведущих профсоюзов страны.

Поводом к протестам послужил проект пенсионной реформы, который представила премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января. Правительство планирует принять ее в этом году.

В конце января Борн выступила с заявлением - премьер сообщила, что власти Франции намерены повысить возраст выхода на пенсию до 64 лет, несмотря на протесты со стороны граждан.

После этого не менее полумиллиона протестующих вышли на улицы городов по всей Франции в знак протеста планов повышения пенсионного возраста. Бастовали учителя начальных школ, воспитатели детских садов, работники транспортного и энергетического сектора.

Законопроект, который был основой предвыборной платформы Эммануэля Макрона в апреле прошлого года, крайне важен для президента, и власти не намерены его отзывать.

Отмечается, даже если во Франции поднимут пенсионный возраст до 64 лет, он останется одним из самых низких Европе. Для сравнения - пенсионный возраст в Италии и Германии составляет 67 лет, в Великобритании - 66, в Испании - 65.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012456-senat-frantsii-odobril-povyshenie-pensionnogo-vozrasta/