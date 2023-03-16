Скандальный закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет приняли во Франции

Здание Национального собрания. Фото: Thomas Samson/AFP via Getty Images

Премьер-министр Франции Элизабет Борн официально объявила о принятии закона, который повышает пенсионный возраст в республике с 62 до 64 лет, передает РИА Новости.

Отмечается, что данный закон, который также стал причиной массовых протестов по всей стране, был утвержден без голосования в парламенте. Агентство пишет, что депутаты пытались помешать выступлению главы кабмина республики, и ей пришлось перекрикивать парламентариев.

"Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима. Я привержена нашей социальной модели, и эта реформа – плод компромисса, с которым согласились законодатели обеих палат парламента. Я готова взять на себя за него ответственность. Согласно статье 49.3 Конституции, правительство берет на себя ответственность за этот закон", – сказала она.

Президент Национального собрания Яэль Браун-Пиве также подтвердила это решение.

Между тем, как сообщил корреспондент РИА Новости, сотни жителей Франции собрались у здания Национального собрания, чтобы выразить протест законопроекту.

"Макрона – в отставку!", "Мы не сдадимся!", "Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!" – скандируют протестующие.

Тот район, где находится Национальное собрание, оцеплен кордонами полиции, на мостах дежурят полицейские машины. Стражи порядка не дают протестующим подступиться близко к зданию.

Повышение пенсионного возраста и протесты во Франции

10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект пенсионный реформы, который стал причиной массовых протестов по всей стране. Организаторами забастовок выступили восемь ведущих профсоюзов страны. Тогда в демонстрациях приняли участие порядка 1,12 миллиона человек, в Париже – около 80 тыс. человек.

Позднее в том же месяце глава кабмина Франции выступила с заявлением, она сообщила, что власти страны намерены повысить возраст выхода на пенсию до 64 лет, несмотря на протесты со стороны граждан.

После этого не менее полумиллиона протестующих вновь вышли на улицы городов по всей республике в знак протеста планов повышения пенсионного возраста. В забастовках участвовали учителя начальных школ, воспитатели детских садов, работники транспортного и энергетического сектора, а также работники общественного радио.

Отмечалось, что законопроект, который стал основой предвыборной платформы Эммануэля Макрона в апреле прошлого года, был крайне важен для президента, поэтому власти и не собирались его отзывать.

А 10 марта, несмотря на массовые протесты и забастовки, французские сенаторы все же проголосовали за повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Между тем пенсионный возраст во Франции так и остается одним из самых низких в Европе. Для сравнения – пенсионный возраст в Италии и Германии составляет 67 лет, в Великобритании – 66, в Испании – 65.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013232-zakon-o-povyshenii-pensionnogo-vozrasta-do-64-let-prinyali-vo-frantsii/