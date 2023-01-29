Французские власти повысят пенсионный возраст, несмотря на протесты

Флаг Франции. Иллюстративное фото: NurPhoto/Contributor/Getty Images

Власти Франции намерены повысить возраст выхода на пенсию до 64 лет, несмотря на протесты со стороны граждан. С таким заявлением выступила премьер-министр страны Элизабет Борн.

Глава французского правительства дала интервью одной из местных радиостанций, пишет ТАСС. По словам Борн пенсионный возраст больше не может быть предметом обсуждения.

В рамках компромисса были выслушаны организации работодателей и профсоюзы, обменялись мнениями с различными парламентскими группами. Теперь необходимо обеспечить баланс систем.

Напомним, что 19 января во Франции прошла массовая акция протеста против повышения пенсионного возраста. Некоторые участники начали забрасывать полицейских камнями и бутылками. Полиция применила слезоточивый газ.

Поводом к протестам послужил проект пенсионной реформы, который представила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007207-frantsuzskie-vlasti-povysyat-pensionnyy-vozrast-nesmotrya-na-protesty/